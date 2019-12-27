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看板合體洪秀柱惹議！羅智強要蔡沐霖「棄暗投明」　他反勸：回頭是岸

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記者張嘉晏／綜合報導

民進黨新北市第9選區立委候選人蔡沐霖日前因為一張「合體洪秀柱」的競選看板引發爭議，今日台北市議員羅智強直指蔡此舉是「棄暗投明」；不過蔡沐霖隨後也隔空喊話，反勸對方「回頭是岸」。

蔡沐霖日前在永和區掛出與台南市立委候選人洪秀柱的合體看板，上頭提到「投年輕人一票，還洪秀柱公道」，不過這特別的宣傳方式隨後也引起爭議。

據《聯合新聞網》指出，蔡沐霖對手林德福事後已向警方報案，洪秀柱律師也以未經同意擅自使用肖像、涉嫌觸犯選罷法第104條為由，要求蔡沐霖陣營清除看板並道歉。蔡沐霖對此則回應，會如此大膽出招，是因為他認同洪「培育青年」的精神，收到存證信函後也有與團隊商討處理方式。

台北市議員羅智強今日也在臉書貼出這張看板照，表示蔡沐霖「自己棄暗投明」，要還洪秀柱公道，令他和林郁方都非常感動。「眾所皆知，最對不起柱柱姐，對她抹紅、抹黑的，就是民進黨跟王定宇，現在連卓榮泰的特助，都覺得對洪秀柱有所虧欠。」呼籲台南選民支持洪秀柱。

▲▼國民黨召開「左手台灣掏錢、右手『錢進大陸』 綠皮紅骨 『中國台灣』」記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲羅智強。（圖／記者莊喬迪攝）

對此，蔡沐霖也在臉書回應，「要我加入國民黨？不如請國民黨勇敢加入護國保台的行列！」他表示，今日國民黨開記者會要他棄暗投明，顯然已經不知道「哪邊是明、哪邊是暗」，還反問羅智強，「洪秀柱都敢大方主張自己的理念是『一中同表』，國民黨敢不敢說出自己『不反滲透』，具體說出反對哪一個條文，認為法案載明的哪一個行為，是不需要受到規範的？」

▲▼民進黨強調《反滲透法》不罰身分、罰影響國安的行為。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡沐霖（左二）今出席「誰在害怕反滲透法？」記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

蔡沐霖說，面對甘被滲透的國民黨要他棄暗投明，他反而想勸對方「回頭才是岸」。同時他也喊話洪秀柱拿出「直球對決的氣魄」，要洪在下午朝野協商時不要龜縮、不要再次杯葛《反滲透法》。

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