25歲孕婦突然狂咳…氣管被「血塊塞爆」險喪命！只因喝水時一個動作

▲25歲孕婦狂咳出血險喪命。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省西安市一位懷孕6個月的25歲孕婦16日轉院來到西安市胸科醫院，她因為呼吸道出血，情況已經十分危急，甚至可能性命不保。接診後，醫生診斷後認為，「患者此前身體非常健康，這次突然發病，可能與她當時喝水後的一個動作有關。」

據《看看新聞》報導，西安市胸科醫院內鏡診療中心副主任醫師周永說，「單純從CT來看是比較嚴重了，氣道基本上堵塞；還有縱膈氣腫，已經壓迫心臟。」

患者此前身體很健康，並沒有相關病史，突然的咳血氣短，到底是怎麼引起的呢？周永認為，「當時，她跟幾個朋友正聊天喝水，聊得開心就大笑，隨後就開始嗆咳，出現了突發的咳血氣短。」

▲醫生認為，患者情況已經相當嚴重。（圖／翻攝自看看新聞）

因為病人情況危急，又不符合手術指征，醫生考慮先採取支氣管鏡檢查。周永表示，「氣道內的任何異常都可以通過氣管鏡的很多手段去治療，相對來說創傷比較小，也更精準，還有就是比較直觀，能通過目視看到異物。」

可是，因為患者懷孕，全麻可能會影響到胎兒，醫生經過與病人家屬溝通，最終只能採取局部麻醉的方案。最終，做完2個多小時的手術，患者立即感覺舒暢，不久之後就康復出院。

醫生提醒，吃飯喝水時，保持情緒穩定，切勿大笑或大聲吵鬧，避免嗆咳後引發呼吸道撕裂。

我該答應女友嗎？

▼醫生全力救治。（圖／翻攝自看看新聞）