一家六口葬身火海！「全家精英」身價不菲…網曝陰謀論：太多詭異巧合

▲一家全部葬身火海。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省中山市一社區住宅樓22日凌晨發生火災，一戶一家六口葬身火海，包括一對「知名企業家」夫妻，他們21歲的兒子，2個上國中的女兒，還有母親。據悉，夫妻的兒子本在英國留學，剛回家過年；2個女兒平時住校，此次正好週末回家和家人團聚。

「砰！砰！」12月22日凌晨2時許，中山市古鎮鎮江南海岸花園B1棟8001房的窗台上不斷傳來高空墜物的撞擊聲，「還有玻璃的爆裂聲。」該屋蔡姓屋主透露，當晚她被驚醒後，立馬起身查看，發現樓上不斷有被燒過的碎玻璃和外牆碎片落下。

意識到自己所在的住宅樓可能起火後，她立即叫醒了熟睡的丈夫和隔壁房間的兒子、兒媳，撤離了該大樓。蔡女說，到了樓下，才看到起火處是樓上的2401房間，「那家人我都認識，但整個過程我沒有聽見他們的一點呼救聲，也沒有聽到火災報警器的警報聲。」

2時12分許，當地6個中隊13台消防車65名消防指戰員抵達現場救火，在3時20分許基本撲滅明火，5時40分許清理火場時搜出了6名遇難者。死者為屋主（2401房）區某就夫婦，一兒兩女和區某就的母親。

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23日現場回訪發現，B1棟24、25兩層樓房所有窗戶均已被濃煙熏黑，窗戶框架斷裂脫落、玻璃碎裂，窗台上裸露在外的空調外機已燒焦變形。

▲房子全燒黑。（圖／翻攝自紅星新聞）

據悉，事發地B1棟為高層樓中樓，共27層，每層有3戶住戶，並配有2部電梯。此次火災後，其中一部電梯已停運；另一部電梯則貼有《告示》稱，該電梯目前只能抵達本棟22樓。

據知情人透露，死亡的夫妻名叫區某就、蔡某英，今年均為46歲；兒子區某臻今年21歲，此前一直在英國留學，「前幾天剛回來，說是要陪家人過新年；2個女兒也才13歲、15歲，平時都是住校，只有週末才在家。」

當地，一名從事燈產業的徐姓商人表示，區某就夫妻是當地有名的企業家，不僅擁有自家產業，還先後投資了電子、電器、園林綠化、農業等眾多領域，「夫妻倆挺和氣的，從沒聽說過他們與人結怨。」

據媒體報導，區某就不僅擔任了14家公司的法定代表人，還是18家公司的高管。妻子蔡某英除了在中山市某彩印廠擔任法定代表人外，還是另2家電器公司的法定代表人和8家公司的股東及高管。

目前，中山市已經成立了事故處理專責小組，全力調查事故原因和進行事後處理工作。

網友紛紛認為，事情不簡單，「怎麼就這麼好巧不巧的全家都在，被一鍋端了」、「留學和住校的子女都巧合回家？太多巧合就是故意」、「不知道是不是我內心黑暗，一家六口無一倖免，會不會事情沒有表面上那麼簡單」、「一網打盡？不得不陰謀論」、「這個火災真的很詭異，一家人沒有一個逃出去，怎麼可能呢？希望能仔細調查」、「簡直不敢讓人繼續仔細想想」。

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