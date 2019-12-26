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50分鐘通過1056億元環評　鄭文燦：桃園鐵路地下化是國家正確交通建設

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▲鄭文燦：桃園鐵路地下化是國家正確的交通建設 。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦：桃園鐵路地下化是國家正確的交通建設 。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對桃園鐵路地下化50鐘通過環評，又被外傳是浪費，市長鄭文燦26日表示，桃園鐵路在他擔任市長後爭取地下化方案，計畫經過可行性評估、綜合規劃到環評，歷經不同階段的審查，環評也在專案小組充分討論審查了2次才在25日通過，並不是在很短時間內倉促決定，整個計畫從整個計畫從提出到環評的審議，團隊也努力了將近5年。以北北桃區域人口將近9百萬，這個地區交通系統能夠整合，不是只有對桃園好，對國家整體而言是正確的交通建設。

▲桃園鐵路地下化路線圖。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園鐵路地下化路線圖。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦指出，從過去台灣的鐵路建設來看，台北鐵路地下化經費1800億，推動歷時15年，高雄鐵路地下化經費1000億，第3期工程還在進行中，而桃園鐵路地下化經費1000億是合理的，目前桃園站、中壢站都已經開工，北高鐵路地下化帶來了交通便利和城市發展，桃園鐵路地下化卻被稱為浪費，對桃園人很不公平。

鄭文燦說，桃園一年繳交稅金超過2千億，桃園的產業發展也是全國第一名，人口一年成長4萬人更是全國第一，桃園的城市發展不只要讓鐵路地下化，捷運也要一條一條興建，讓北北桃相連成為一個小時的軌道生活圈，對於提升國家的競爭力有非常大的幫助。

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