他入監服刑3年老婆卻懷孕生子　小王「不知情」獲不起訴

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子因案於2015年入監服刑，盧姓妻子在餐廳打工時認識邱姓男子並產生婚外情，懷孕於去年6月產下一子，隔月至北監辦理會客時告知邱男，綠帽蓋頂，他憤而控告邱男妨害家庭；邱男在偵訊時否認知道盧女已婚身分，檢方26日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，徐姓男子在2015年間因案判刑在台北監獄服刑，盧女頓失收入後於2016年11月間在桃園市大園區某家餐廳打工，與39歲的邱姓男子產生婚外情，2人交往期間發生多次性關係，2017年10月盧女發現懷孕，同年隔月11月間盧女急著探監並與徐男協議辦理離婚。



去年6月盧女生下1子，7月前往北監探望邱男，盧女心虛主動提出已產下一子情事，邱男算算時間與盧女婚姻關係還存續時已懷孕，驚覺自己戴了綠帽，除對盧女提出告訴，因當時盧女堅持不願供出小王身分，地院於上月依通姦罪遭判刑2個月有期徒刑，易科罰金罰處6萬元。



徐男於今年8月得知邱男是小王後再度提告，邱男在偵訊時否認知道盧女已婚身分，盧女也從未告訴他已婚，盧女打工的餐廳老闆也作證，盧女來應徵時未詢問是否已婚，邱男當然也不清楚；檢方認為，因無其他證據顯示邱男事前知悉盧女已婚姻狀況，偵結予以邱男不起訴處分。

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