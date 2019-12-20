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張國煒親駕！星宇二號機12/23上午6:30抵台　高雄粉絲搶先「追星」

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▲▼星宇航空二號機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空二號機。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空將於明年1月23日首航，本月16日已開放訂票。星宇表示，星宇航空一號機隊友、第二架A321neo B-58202已正式交機，星宇董事長張國煒再度親赴Airbus漢堡廠，親自駕駛二號機回台，預計將於23日上午6:30降落高雄小港機場，高雄粉絲將可搶先一睹風采。

星宇航空表示，第二架A321neo於10月中進入最終組裝階段，星宇安排專業的機務團隊駐點全程監造，張國煒再度率領由機長、航務、法務及財務組成的接機小組，前往Airbus漢堡廠區展開交機工作，並親自執行每項檢查作業，二號機於當地時間18日完成新機試飛，在19日交機，機身編號正式轉為B-58202，成為星宇機隊的新血。

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▲▼星宇航空擴大徵才，內勤3.5萬起跳。（圖／星宇航空提供）

▲高雄粉絲可搶先追星。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，B-58202的返台之路將中停杜拜、峴港、高雄，預計於台灣時間23日上午6:30降落高雄小港機場，並在同日上午8:30抵達桃園國際機場，這次高雄的粉絲可搶先一睹二號機的風采。

星宇航空表示，開航前會有三架A321neo到位，目前交機時程皆按表順利進行，三號機B-58203也已進入最終組裝階段，預計在明年1月開航前交機。三架開航元老機將在明年1月23日開航當天，執行各自的首趟任務，以高規格的舒適客艙迎接旅客，飛往澳門、峴港及檳城展開愉快的春節假期。

▲▼星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

▲星宇航空初號機B-58201。（圖／記者李毓康攝）

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲張國煒在10月時親駕一號機回台。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，引進的10架A321neo是向GECAS租機公司承租，不僅外觀採用特殊MICA塗料展現高質感的金屬光澤，也以寬體機規格打造精品級客艙，設有全平躺商務艙座位8個，及經濟艙座位180個，全艙等皆設有個人娛樂系統及Wi-Fi服務。

星宇航空規劃以A321neo為區域航線的主力機型，致力於旅遊及轉機市場，隨著交機的進度，飛航網絡會擴及亞洲各主要城市，待2021下半年A350 XWB廣體客機開始導入，將於2022年起陸續推展至北美、歐洲等航線。

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