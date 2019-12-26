【廣編】abc好車網開創中古車交易新紀元　限時入主最高送大金空氣清淨機

▲即日起abc好車網推出顛覆車市活動，限時入主優質中古車享多重限量好禮。

圖、文／大金提供

網友票選信賴度、知名度、使用率、轉換率NO.1的abc好車網，在歲末購車熱潮之際，推出顛覆車市活動，即日起限時入主優質中古車享多重限量好禮：

(1) 百萬車款加碼贈限量大金空氣清淨機(市值$17,800)

(2) 一年免費全鋒道路救援

(3) 一年免費中古車汽車保固

(4) abc點數500點

(5) 指定車款7天不滿意可退車

讓消費者辛苦的年終獎金能花在刀口上，買車安心又省很大！

和泰汽車旗下的abc好車網，順應台灣7成消費者會先上網搜尋中古車相關資訊，才到現場看車的趨勢，即日起只要在abc好車網預付3%購車金，再到該車商店面支付97% 尾款，成交最高送可強效過濾PM2.5的大金空氣清淨機！

本次也特別攜手國內道路救援服務龍頭企業全鋒事業合作，提供成交車輛一年30公里免費道路救援拖吊服務 (若為既有全鋒道路救援者，則改贈全鋒道路救援拖吊服務30公里里程數)，雙品牌聯合出擊保障再升級。

此外，還給愛車完善的保護，成交享車商提供的一年汽車保固服務或指定車款7天不滿意可退車，是直接跟實體車商購買較難享有的額外保障。另外，再加碼送abc 500點（1點等於1元），能於「abc好養車」兌換到車用藍芽發射器、車用充電器等好禮或折抵汽車保養、美容、維修等費用。

★abc好車網官網: https://www.abccar.com.tw/

★abc好車網購車好禮活動: https://www.abccar.com.tw/Good_Gift