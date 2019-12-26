2019最幸運許願良機！今天超級幸運日食　瑪法達：能量很強、作用很大

▲今天迎接年度最後一個超級幸運日食（魔羯日食），也是2019年內最後一次新月許願。（取自Pixabay）

圖文／鏡週刊

再過5天就要告別2019年，迎接年度最後一個超級幸運日食（魔羯日食）將於今（26日）發生。由於此次是2019年內最後一次新月許願，摩羯座日食的「能量很強、作用很大、時效很長」，不妨好好思考要為自己許下什麼願望吧！

星座專家瑪法達表示，今天的日食，是許願的最好時間。由於正值「魔羯年」「魔羯月」，遇上12月26日的超幸運「魔羯日食」（新月日），與12月27日號稱全年最幸運日的「歲星╱太陽合相」，喜上加喜，更這個耶誕假期成為驚嘆、神奇與帶點宿命色彩的「超級幸運週」。

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由於此次是2019年內最後一次新月許願，摩羯座日食的能量很強、作用很大、時效很長。魔羯月份適合擬定跟「前途、地位、事業、學業、影響力」等方面的長遠規劃，也非常適合許下有關未來提升、強壯、豐富自我的心願。

這次日環食全部經過時間自格林威治時26日2時30分開始至8時6分結束（台灣時間10時30分至16時6分），歷經共約5小時又36分鐘。根據台北市立天文科學教育館表示，以台北市為例，日食開始於12:44（初虧），14:14太陽被遮蔽最多（食甚），15:32日食結束（復圓），全程歷時約3小時。



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