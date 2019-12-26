鏡文學紅到法國！《我在詐騙公司上班》入選國際漫畫節臺灣館推薦漫畫

圖文／鏡週刊

真的不是詐騙！！！鏡文學出版謝東霖所著《我在詐騙公司上班》，入選「2020法國安古蘭國際漫畫節臺灣館」推薦漫畫，紅到法國去啦！

安古蘭國際漫畫節，於1974年1月起每年在法國安古蘭舉辦，是歐洲歷史上最悠久的漫畫展覽。與美國加州聖地牙哥漫畫節並稱為國際兩大漫畫節。2020法國安古蘭國際漫畫節臺灣館展覽期間為2020年1月20日～2月2日，以「熱情之火Passion」為主題，來表達當前臺灣漫畫創作者的熊熊熱情。

此次2020安古蘭國際漫畫節臺灣館選定50本臺灣漫畫，謝東霖的《我在詐騙公司上班》受到青睞，被選定成為推薦漫畫之一，將前進安古蘭參展，讓鏡文學的好作品閃耀國際。

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《我在詐騙公司上班》是一部「真心不騙」的詐騙漫畫，內容描述走投無路的小弟誤入詐騙公司，這家公司除了流氓樣的胖老闆、大胸部的美艷主任之外，就只有他了。

身家清白，愛護動物，內心純潔的他雖然百般不願意，但在愛心筆、詐騙電話等工作過程中，漸漸發現社會上其實充斥著無所不在的話術、騙局，許多看來正當的行業其實比詐騙公司更為惡劣。

就在小弟了解主任曾是「共體時艱」的受害者同時，二人之間有了淡淡的曖昧。 當小弟試著突破對詐騙業的心防、主任是否也能突破小弟的心房？他們對主任前老闆進行的「終極詐騙」又能不能成功，替主任討回一口氣？而胖老闆又有著什麼樣的過去呢？

此部作品粉專連載總觸及率超過500萬，同時是鏡文學長期點擊冠軍，並獲得文化部補助，為一部黑色幽默、瘋狂喜劇般的寫實故事。

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