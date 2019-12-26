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中小型店家數位轉型補助　花蓮核定補助家數緊追北市

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▲花蓮數位轉型－服務方案說明會，多達115間餐飲或零售業商家到場參與，有近7成商家表達簽約意願。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮數位轉型－服務方案說明會，多達115間餐飲或零售業商家到場參與，有近7成商家表達簽約意願。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

配合經濟部商業司推動「中小型店家數位轉型補助方案」，花蓮縣政府成功向經濟部中小企業處爭取將全縣13鄉鎮市的商業街區全數納入範圍，花蓮補助核定家數為全台第二，超越台北市以外的五都。25日也特別舉辦花蓮數位轉型－服務方案說明會，現場多達115間餐飲或零售業商家到場參與，有近7成商家表達簽約意願，反饋良好！

花蓮全縣預計共將補助1萬家、每家最多補助3萬元，提供符合該補助要點資格之中小型零售與餐飲店家需要的數位工具，包括線上候位及點餐、雲端POS、行動支付、電子發票等系統。花蓮縣政府成功將全縣13鄉鎮市商業地帶都納入商業街區範圍，取得補助資格，讓補助不再「看得到、吃不到」。截至25日下午，花蓮已成功申請補助的店家共81家，家數超越台北市以外的五都，核定家數為全台第二的縣市。

▲花蓮數位轉型－服務方案說明會，多達115間餐飲或零售業商家到場參與，有近7成商家表達簽約意願。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中央補助有限，有意願申辦的店家請踴躍出席說明會可現場提出申請。

25日首場說明會邀請到經濟部商業司計畫執行單位工業技術研究院組長駱易非，為店家解說，讓店家了解補助計畫及網站公告資訊。另外由聯天科技、百富支付整合、肚肚、資廚管理顧問、魔域購、高盛大及益欣股份有限公司等7間合格服務提供業者，以及其花蓮在地服務團隊雷門數據服務及天城生物科技介紹服務方案，協助花蓮縣業者運用此次補助，奠定未來數位化經營之基礎。

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，為了讓售業商家能夠了解補助方案，除了今天這場北區說明會，將於12月26日10:30在壽豐鄉公所第一會議室舉辦中區場、30日14:30在玉里鎮公所中正堂舉辦南區場，並提供現場申辦，因中央補助有限，若有意願申辦的店家請踴躍出席說明會並可於現場提出申請，詳細說明會內容請見花蓮觀光資訊網最新消息。

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