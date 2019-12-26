　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

潭頂淨水場通過ISO14001驗證　台水辦授證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台水六區處潭頂淨水場通過ISO14001驗證，台水六區處舉辦頒證典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台水六區處潭頂淨水場通過ISO14001驗證，台水六區處舉辦頒證典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水六區處繼2009年南化淨水場及2017年烏山頭淨水場之後，潭頂淨水場也於2019年順利通過ISO14001驗證，台水六區處26日上午舉辦頒證典禮，由驗證公司艾法諾國際股份有限公司進行頒證，台水吳振榮副總經理、第六區管理處林國清處長及台南給水廠陳柏維廠長一同授證。

潭頂淨水場位於台南市新市區潭頂里，隸屬台水公司六區處台南給水廠，全場設計出水量為19.5萬CMD。潭頂淨水場可調配來自南化淨水場及烏山頭淨水場的清水，並供應至台南市溪南地區民生及工業用水。

▲台水六區處潭頂淨水場通過ISO14001驗證，台水六區處舉辦頒證典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

潭頂淨水場原水來源有兩股，一為經曾文溪與菜寮溪交會處下游所設置之玉峰攔河堰攔取曾文溪溪水，先經山上淨水場初步處理後做為原水來源；二為曾文水庫放水至烏山頭水庫經嘉南大圳南幹線輸送之水庫水。

潭頂淨水場全體同仁兢兢業業，戳力操作以穩定供水量並提升水質標準。如今更進一步通過ISO 14001（2015最新版）環境管理系統，將淨水作業流程中之環境議題藉由P（plan） - D（do） - C（check） - A（act）的管理方式，找出淨水場存在的環境問題，加以改善以提昇淨水能力，以符合國際標準，為公司奠定永續經營的基礎。

台水公司自魏董事長上任以來，積極推動自來水建設，整合各項水資源，提升供水服品質及淨水處理能力，以達事業永續經營的目標。台水公司員工在面對挑戰創新的年代，以「量足、質優、服務好」為使命，期以完成社會的期許及對用戶的承諾。

ET快訊
陳綺貞變小三遭正宮喊告道歉了！斬戀情「與林先生已無往來」
LINE好友名單多「刪除選項」省1步驟！網一試新功能：刪一堆
9歲怒罵媽媽「最惡毒的話」！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照
罷韓正妹蛻變「健美女神」！奪IFBB冠軍：沒遇韓粉霸凌就沒精
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

越走越心驚！花蓮男山區散心迷途　警沿路大喊40分鐘找到人

潭頂淨水場通過ISO14001驗證　台水辦授證

聖誕溫馨送暖　台電台南區處捐贈禮金關懷星星兒

率全國之先成立自主檢測實驗室　消防搶救裝備更可靠救災更安全

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚…1斤可賣1000元

無黨籍苗栗縣立委候選人溫俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

快訊／自焚？彰化驚傳耶誕夜民宅火警　男子遭燒成焦屍露出2條腿

【桃園發光】不只公有館舍　到處都可以是「生活博物館」

台南崑山中學傳財務危機發不出薪　校方：董事會全力面對解決

耶誕美夢成真！聽友募集愛心樂器、烹具贈弱勢童共度溫馨佳節

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

越走越心驚！花蓮男山區散心迷途　警沿路大喊40分鐘找到人

潭頂淨水場通過ISO14001驗證　台水辦授證

聖誕溫馨送暖　台電台南區處捐贈禮金關懷星星兒

率全國之先成立自主檢測實驗室　消防搶救裝備更可靠救災更安全

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚…1斤可賣1000元

無黨籍苗栗縣立委候選人溫俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

快訊／自焚？彰化驚傳耶誕夜民宅火警　男子遭燒成焦屍露出2條腿

【桃園發光】不只公有館舍　到處都可以是「生活博物館」

台南崑山中學傳財務危機發不出薪　校方：董事會全力面對解決

耶誕美夢成真！聽友募集愛心樂器、烹具贈弱勢童共度溫馨佳節

高雄地政官員爆醜聞！承辦租用國有林地鑑界　誆收「手續費」狂詐農民

宋楚瑜談反滲透法：民進黨用舊民意強迫通過　別讓人民走上街頭

越走越心驚！花蓮男山區散心迷途　警沿路大喊40分鐘找到人

誰對世界和平威脅最大？德4成民眾點名川普　金正恩第二名

張景嵐登微風跨年封面　夢想時尚殿堂「成就解鎖」

快訊／陳綺貞錯愕當小三...遭正宮喊告　道歉斬戀情「與林先生已無往來」

人妻不倫男大生　日男氣炸…私密片送大學公開！律師「復仇色情法」急擋

李永然／【獄政接見及通信篇】接觸社會助受刑人再社會化

快訊／北市百齡橋河濱公園婦人落水　單車女勇救拉起仍命危送醫搶救

與兒口角想不開！婦吞藥離家「四肢無力癱路邊」　警即時搶救

地方熱門新聞

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

即／彰化民宅火警　男子燒成焦屍

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

台南崑山中學傳財務危機發不出薪

苗立委參選人溫俊勇　茶會成立總部

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

聖誕夜員警唱聖歌快閃　空姐也來搶拍

【桃園發光】不只公有館舍　到處是生活博物館

陳秀寶高人氣　柯呈枋清白參選

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

美夢成真！聽友募集禮物贈弱勢童度佳節　

更多熱門

相關新聞

台水汰換白河裕農路管線

台水汰換白河裕農路管線

為改善台南白河蓮花季人潮湧入造成供水吃緊的現象，台水六區處斥資745萬元，汰換白河區裕農路管線長度達1400公尺，近日已完工，以穩定鄰近永安里及庄內里民生用水。

國營事業鐵飯碗搶破頭！平均錄取率約6.2%起薪36K起跳

國營事業鐵飯碗搶破頭！平均錄取率約6.2%起薪36K起跳

刷卡更安全！中信銀導入3DS 2.0驗證系統

刷卡更安全！中信銀導入3DS 2.0驗證系統

國家重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」授證

國家重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」授證

桃園12項無形文化資產保存　授證

桃園12項無形文化資產保存　授證

關鍵字：

潭頂淨水場ISO驗證台水授證

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

台南女驚見「趴躺浮屍」！網：要穿吉利服啦

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面