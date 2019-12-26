潭頂淨水場通過ISO14001驗證　台水辦授證

▲台水六區處潭頂淨水場通過ISO14001驗證，台水六區處舉辦頒證典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台水六區處繼2009年南化淨水場及2017年烏山頭淨水場之後，潭頂淨水場也於2019年順利通過ISO14001驗證，台水六區處26日上午舉辦頒證典禮，由驗證公司艾法諾國際股份有限公司進行頒證，台水吳振榮副總經理、第六區管理處林國清處長及台南給水廠陳柏維廠長一同授證。

潭頂淨水場位於台南市新市區潭頂里，隸屬台水公司六區處台南給水廠，全場設計出水量為19.5萬CMD。潭頂淨水場可調配來自南化淨水場及烏山頭淨水場的清水，並供應至台南市溪南地區民生及工業用水。

潭頂淨水場原水來源有兩股，一為經曾文溪與菜寮溪交會處下游所設置之玉峰攔河堰攔取曾文溪溪水，先經山上淨水場初步處理後做為原水來源；二為曾文水庫放水至烏山頭水庫經嘉南大圳南幹線輸送之水庫水。

潭頂淨水場全體同仁兢兢業業，戳力操作以穩定供水量並提升水質標準。如今更進一步通過ISO 14001（2015最新版）環境管理系統，將淨水作業流程中之環境議題藉由P（plan） - D（do） - C（check） - A（act）的管理方式，找出淨水場存在的環境問題，加以改善以提昇淨水能力，以符合國際標準，為公司奠定永續經營的基礎。

台水公司自魏董事長上任以來，積極推動自來水建設，整合各項水資源，提升供水服品質及淨水處理能力，以達事業永續經營的目標。台水公司員工在面對挑戰創新的年代，以「量足、質優、服務好」為使命，期以完成社會的期許及對用戶的承諾。