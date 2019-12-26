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醫界最大弊案署醫收賄案　基醫前院長李源芳加判8年

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▲▼基隆醫院,署立基隆醫院,基隆醫院急診室,急診,急診室。（圖／記者謝孟儒攝）

▲基隆醫院前院長李源芳，先前遭判12年定讞，這次更審再遭判刑8年。（圖／記者謝孟儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

醫界最大弊案！衛生署署立醫院（現改名為衛生福利部醫院）爆發聯合採購弊案，包含衛生署醫管會前執行長黃焜璋等人，都遭判刑定讞。其中基隆醫院前院長李源芳也遭判刑12年定讞，但他另案無罪部分遭撤銷發回。高院更一審26日宣判，再將李源芳依貪污罪判刑8年、褫奪公權5年。可上訴。

本案於2011年間爆發，當時除黃焜璋等人涉案以外，另外還有8家署立醫院及樂生療養院前院長、主任和主治醫師共25人，捲入這起弊案，包含時任台中市長胡志強的妻舅、台中醫院前院長邵國寧也涉案。

而檢方查出，黃焜璋與被控院長、主任，涉嫌從2007年起至2010年8月止，利用各署立醫院辦理醫療器材採購案時，事先將採購標案訊息透露給特定廠商知悉，並由廠商以現金向黃焜璋及院長、科室主任行賄遊說，採購所代理的醫療器材，或事後給予採購金額1成的回扣與饋贈，總計賄賂多達3千萬元。

案件起訴後，邵國寧與部分醫師改由法院另案審理，邵國寧因坦承犯罪，並繳回犯罪所得663萬餘元，2016年4月間遭判刑3年6月、褫奪公權5年定讞。至於黃焜璋等人涉案部分，最高法院今年2月間認定黃焜璋收賄250萬元，判刑15年、褫奪公權5年定讞；另外最高法院也認定李源芳收賄140萬元，判刑12年、褫奪公權5年定讞。

但李源芳獲得二審判決無罪的部分，遭最高法院撤銷無罪判決，發回高等法院更審。高院更一審審理後，於26日宣判，更審法院改認定李源芳收受賄賂100萬元，因此加判有期徒刑8年、褫奪公權5年，另外貪污所得100萬元也要追繳沒收抵償。此外，時任新竹醫院放射科主任李孟儒，一審遭判刑16年，二審無罪，這次更審也判決無罪；另外時任新竹醫院心臟科主任醫師溫斯企，一審遭判刑3年8月，二審無罪，更審也獲判無罪。此部分仍可上訴最高法院。
 

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