上海監獄揭「外籍服刑人的一天」洗白　歡度聖誕還演懺悔舞台劇

▲上海市青浦監獄外籍服刑人員監區的大門上掛著聖誕節裝飾品。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳政錄／上海報導

日前一名英國6歲妹妹發現聖誕卡片內，有疑似上海監獄囚犯的求救訊息，引發各界譁然，對此目前包括大陸外交部、卡片印刷廠、獄方均出面闢謠，更有陸媒報導揭露「外籍服刑人的一天」，只見監獄大門掛著聖誕節裝飾品、40多位服刑人自導自演舞台劇，講述「心靈懺悔和破繭重生的故事。」營造溫馨氣氛。

據總部位於上海的《澎湃新聞》報導，12月24日平安夜當天，記者實地走訪上海市青浦監獄外籍服刑人員監區，不只大門上掛著聖誕節裝飾品，新加坡籍服刑人員劉明亮（化名）等40多名外國籍服刑人員更自編自導自演舞台劇，是青浦監獄當天豐富的聖誕活動之一。

▲上海市青浦監獄曝光外級受刑人的一天。（圖／翻攝自澎湃新聞）

該舞台劇叫《心夢》，參演人員在音樂響起後歌唱、朗誦、舞蹈，盡情講述了一個心靈懺悔和破繭重生的故事。報導稱，服刑人員的表演，獲得現場滿堂喝彩。

報導進一步表示，包括 2011年入監的劉明亮等服刑人員在內，他們申請參加刺繡、翻譯、舞台劇等眾多矯治項目，接受教育和改造，準備重新回歸社會。

上海市青浦監獄監獄長李強指出表示，目前該監獄關押來自45個國家的外國籍服刑人員，青浦監獄專門設立了多項勞動矯治改造項目，由服刑人員提出申請參加，參加勞動矯治改造會得到相應的報酬，共有超過90%人員參與，接受教育。

據了解，日前外媒驚爆6歲的佛羅倫斯從特易購買了一盒聖誕卡片回家後，看到其中一張卡上面寫著「我們是中國上海青浦監獄（Shanghai Qingpu Prison）的外國囚犯，被迫違背自己的意願工作，請幫助我們通知人權組織」，並請求看到訊息的人聯絡英國記者漢弗萊（Peter Humphrey）。

佛羅倫斯的爸爸班（Ben Widdicombe）一開始覺得很奇怪，後來上網搜尋之後才發現，漢弗萊曾在4年前於青浦監獄服刑，趕緊連絡了對方，才讓此事曝光。特易購則指出，已立刻停止卡片工廠的運作，並且展開調查，本周將會和工廠與供應商的代表見面洽談，且自10月以來，就沒有再向供應商下過訂單。

卡片製造商浙江雲廣受訪時則否認該情況，並強調「我們沒有跟任何監獄有關連」，若是英國媒體沒有任何證據的話，他們將可能採取法律行動。大陸外交部發言人耿爽也說，「我可以負責任地告訴你，經向有關部門瞭解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。」