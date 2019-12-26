浙江首發台胞專屬「台融卡」！具備貸款功能　還能享「五重免費」

▲浙江首發台胞專屬「台融卡」。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省人民政府台灣事務辦公室與浙江省農村信用社聯合社25日在杭州推出台胞專屬銀行卡「台融卡」，這是該省首次向台灣人發放有貸款功能的台胞借記卡和台胞白金信用卡。據了解，這張專屬卡有貸款功能，還能享受免年費、免開卡工本費等「五重免費」。

據《中新網》報導，此次發行的「台融卡」包括借記卡和信用卡，最高授信額度均達100萬元人民幣（約新台幣430萬元）。其中，借記卡是一張有貸款功能的台胞借記卡，享受基準利率優惠，具有小額貸款循環功能，同時還享受免年費、免開卡工本費等「五重免費」；而信用卡是一張台胞白金信用卡，可享受銀行貴賓通道、機場免費接送等專屬服務。

據悉，長三角地區是台商在大陸集聚最密集的地區，目前在浙江註冊的台資企業累計接近1萬家。

「在大陸我們不可避免地要使用各種金融工具與服務，但此前因證件、手續問題很難甚至無法辦理信用卡。」台商竇永平說，「台融卡」將解決自己在大陸遇到的金融方面的問題，極大便利工作和生活。

來自台灣的李麗娜也認為，這張卡「意義非凡」，一方面是解決了此前台企台胞獲得部分金融服務的「老大難」問題，成為在浙台胞融入浙江的又一個新開始；另一方面，一張小卡片也讓她更加感受到大陸惠台政策的不斷升級。

浙江省農信聯社黨委書記、理事長王小龍表示，「台融卡」能夠滿足台胞台企的生產經營及消費需求，為廣大台胞台企提供綜合性、一攬子金融服務。

此外，在浙江省台辦主任莊躍成也希望，「通過發行聯名卡、共建服務載體、提升台胞綜合金融服務質效等舉措，進一步提升在浙台胞學習、創業、就業、生活的便利度和獲得感，積極助力台資企業轉型升級，實現高品質發展。」

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