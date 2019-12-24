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兩岸加班機「選前多2天」　台商仍憂搭不到「大家都要回去投耶」

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▲▼ 兩岸飛機,兩岸班機,加班機,華航,東方航空,上海浦東機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲上海浦東機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸春節加班機1月11日開始執行，並配合大選的大量返台需求，於1月9、10日提供部分加班機，但有台商仍擔憂班機不足。陸委會24日表示，政府重視國人返台需求，與陸方溝通後在尖峰時段以專案加班機方式因應，在陸國人若訂不到返鄉機位，可與海基會聯繫，民航局也會協調航空公司滿足需求。

依慣例兩岸春節加班機都是在春節前後兩周執行，今年適逢大選，兩岸特別協調在9日、10日，也就是選前兩天增加部分班機，但仍有台商擔憂班機不足，指出2天的疏運效果有效，希望能多增加幾日，「大家都要回去投票耶，兩天一定不夠啊！」

對此，陸委會表示，政府相當重視國人明年1月上旬的返台需求，考量1月9日及1月10日為旅運尖峰時段，可能出現額外需求，為疏運旅客，經兩岸溝通，同意在尖峰時段，以專案加班機方式因應。

陸委會指出，第一批陸方先提出7班專案加班機，我方提出3班，雙方民航部門將儘速予以批准，以利開放民眾訂位，「為服務國人，海基會已建立聯繫窗口，台商、台生等在陸國人，若訂不到返鄉機位，均可與海基會聯繫；民航局亦會協調國籍航空公司滿足相關需求。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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