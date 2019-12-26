科技富豪「小三美九包」爆紅　價格曝光！上班族賺一年也買不起

▲陳女帶的康康包（紅箭頭處）意外爆紅，網友戲稱為美九包。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊針對仁寶副董事長陳瑞聰和美容師的日本泡湯偷情報導，意外讓美容師和陳瑞聰的名牌服裝配件，成為網路上熱門討論的焦點。

仁寶副董事長陳瑞聰帶陳姓美容師前往日本泡湯偷情，由於陳姓美容師身上的包包是愛馬仕康康包（Constance），許多眼尖的民眾在看到本刊披露相關照片後，康康包也意外成為網路上討論的焦點，網友甚至將這康康包暱稱為「美九（陳女在Spa店上班，代號美九）包」。

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康康包與柏金跟凱莉一起號稱 Hermès （愛馬仕）最難買到的包，據說全世界200多家分店中，一年只會有5顆的配貨，因此更顯其珍貴。知情人士透露，這款包包要價30到70萬元，相當於一台汽車的行情。相較於柏金包和凱莉包，1969年上市的康康包是比較小的隨身包，命名靈感是因為包包上是那天，剛好設計師喜獲一女，因此就已設計師女兒名字命名，台灣許多人暱稱這款包包為康康包，或是空姐包，如今又多了一個「美九包」的雅號。

除了美九包以外，陳瑞聰身上穿的Moncler羽絨外套，也是時尚界和貴婦圈在網路上爆紅的焦點，因為Moncled號稱為「羽絨之王」，穿起來不但保暖，也很有設計感。2人到日本偷情的大根之花飯店盡情泡湯按摩享受，更有不少網友戲稱，看到都想去當小三了，因為這家飯店被一萬坪的森林圍繞，卻只有18個獨棟客房，環境實在非常隱密。



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