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促轉會大陣仗赴國民黨收繳33筆政治檔案　國民黨批：東廠2.0

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▲▼行政院促轉會及國發會檔案局21日將33件黨史資料原始檔案收歸國有。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

▲促轉會及國發會檔案局21日赴國民黨，將33件黨史資料原始檔案收歸國有。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

記者楊蕓／台北報導

行政院促轉會及國發會檔案局21日上午十點前往國民黨中央黨部的黨史館，將33件黨史資料原始檔案收歸國有。國民黨發表聲明指出，促轉會所要求移交的資料早已數位化，並已對外公開多年，民進黨政府卻蠻橫將政黨史料收歸國有，痛批「國家機構淪為執政黨的打手，無疑是東廠2.0。」

國民黨聲明表示，促轉會所要求移交的資料早已數位化，並已對外公開多年；民進黨政府卻以強行通過的惡法，蠻橫將政黨史料收歸國有，「執政的民進黨政府對在野黨持續進行抄家滅族的鬥爭，國民黨表達強烈抗議。」

國民黨表示，黨史館成立至今已89年，對於保存文史資料不遺餘力，歷年來積極整理、數位化，公開所藏史料；提供學者與民眾進行研究。而促轉會要求移交所謂的政治檔案，該批資料內容都是已知事實，資料包括剪貼報紙內容之檔案，該批資料並且已經公開查閱多年，毫無不可公開之情事。此外，也難以理解促轉會將剪報資料列入所謂的政治檔案的作為。

國民黨聲明也提到，史料檔案移轉，以檔案保存角度而言，每一次的遷移對於檔案都是損傷；國家檔案局迫於促轉會壓力，在未確認與安排妥適史料移轉程序的情形之下，倉促進行資料移交作業，國民黨對此相當不滿，「國家機構淪為執政黨的打手，無疑是東廠2.0。」

國民黨強調，民進黨政府高舉轉型正義旗幟，實際上卻是雞鳴狗盜行徑，此次強取豪奪在野黨的史料就是明證，期盼民眾瞭解真相，明年以選票下架民進黨，才能讓台灣民主步上正軌。

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關鍵字：國民黨,促轉會,黨史

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