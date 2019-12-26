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入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

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▲使用飛利浦「金小萬」，讓雞肉更加軟嫩好入口，而且「金小萬」經過SGS認證，能多釋放出60%胺基酸以及20%蛋白質，萃取食材更多營養。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

濃郁的金黃色湯頭，讓人看了食指大動，網紅蔡阿嘎拍影片分享，開箱飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，直呼熬煮出來的雞肉，肉質軟嫩，湯頭更是濃郁，直接KO傳統爐火，費時的燉煮方式。

▲▼ 入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多食材營養 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼飛利浦「金小萬」熬煮出來的雞肉，肉質軟嫩，湯頭更是濃郁。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多食材營養 。（圖／記者吳杰澄攝）

營養師陳怡錞說：「傳統爐火容易會有受熱不均勻的現象，可能會在烹調的過程中產生瞬間高溫，而過高的溫度，就容易導致食物裡面的營養素流失」。

飛利浦推出的「金小萬」，主打全新雙重脈衝科技，就像一雙看不見的手，幫食材做SPA！金小萬還有經過SGS認證，能多釋放出60%胺基酸以及20%蛋白質，萃取食材更多營養，讓湯頭更加濃郁，雞肉也更軟嫩好入口，同時兼顧營養與美味等優點。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲飛利浦「金小萬」熬煮出來的雞肉軟嫩好入口，也因其獨家雙重脈衝科技，釋放更多食材營養。（圖／記者吳杰澄攝）

陳怡錞表示，「如果我們要燉煮湯品，煮到像煲湯這樣子濃郁的湯頭時，利用爐火來烹調，至少需要2-3小時以上的時間，非常耗時。那隨著烹調時間越長，相對營養素的流失也越多，如果利用『金小萬』來做烹調，可以縮短烹調的時間，而且能讓肉質更加軟嫩好入口！像我自己也會利用萬用鍋，來煮寶寶的副食品，比較堅硬的糙米以及五穀米，利用萬用鍋都可以煮的非常軟嫩，讓寶寶很好吞嚥，而且更能保留食材裡面的營養素」。

▲▼ 入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多食材營養 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼飛利浦「金小萬」擁有19種智慧烹調模式，以及中途加料、收汁入味兩大功能。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多食材營養 。（圖／記者吳杰澄攝）

「金小萬」幫您營養加分，多種智慧烹調模式，以及中途加料、收汁入味兩大功能，只要手指按一按，營養美味即刻上桌！入冬想喝碗美味煲湯，現在有了聰明的新選擇。

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