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海軍安海計畫「新救難艦」規格曝光　潛水鐘可下潛100公尺

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大湖軍艦救援記錄輝煌　善盡船艦醫生職責（圖／軍聞社）

▲國軍救援艦大湖艦已經服役超過70年，安海計畫建造新型救難艦取代（圖／軍聞社）

記者林彥臣／綜合報導

潛艦國造是總統蔡英文推動的重要國防政策，加強潛艦戰力的同時，也必須增強救難艦的救援能量，才能讓潛艦無後顧之憂的執行任務。海軍「安海計畫」也編列預算籌建新型救難艦，取代服役超過70年的大字號救難艦。

立法委員蔡適應在2018年就指出，基隆港西岸碼頭的大字號救難艦，使用長達75年是台灣最舊軍艦，建議國防部將安海計畫時程大幅提前10年，編列36億多元預算，建造第一艘新型救難艦，預計2023年完工，甚至在未來還會建造更多艘。

根據《上報》報導，「安海計畫」建造新型救難艦原型艦，23日在高雄舉行新艦儎臺建造的第一次邀商說明會，據指出，新型救難艦原型艦除具備海上救難、消防等任務外，更重要是該艦規劃配置具有可達水深100公尺的水下救難系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的ROV水下遙控載具系統，將可提升海軍在深海救援的能量。

報導指出，新型救難艦的規格為艦長87公尺 、寛15.5公尺、艦身高18.1公尺，排水量3,250噸，航速18節，續航力10,000海里，人員95名；其主要任務是拖帶、救難、救火，以及水下作業。

在水下救援部分，設計潛深300呎（約100公尺）潛水作業系統，潛水鐘系统可乘載3名潛水員、減壓艙系統可容納5人以上；另ROV水下遙控載具系統可在航速3節進行深度500公尺的作業。

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