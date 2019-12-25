　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

北京上空驚現奇特雲彩！美證實：解放軍試射「巨浪-3」...可打擊整個美國

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼北京多地上空驚現奇特雲彩。（圖／翻攝微博）

▲北京多地上空驚現奇特雲彩。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中國北方遼寧大連、北京、山西大同等地23日凌晨上空驚現奇特雲彩。美媒對此報導稱，解放軍本週在渤海地區又試射了一枚「巨浪-3」潛射洲際導彈，這是中國兩年來第四次試射這種射程可以達到1萬公里的導彈，且能夠攜帶核彈頭打擊整個美國。

據《華盛頓時報》（Washington Times）25日報導，五角大廈知情人士表示，美國情報衛星和其他監視平台在渤海海域監測到了洲際導彈發射，並在導彈向西飛行的過程中進行了監測。

兩名知情人士稱，本次試射的巨浪-3導彈是由一艘094型戰略核潛艇發射的。而在去年的實驗中，美媒稱我軍使用一艘改進後032艇發射了巨浪-3。不過他們並沒有透露更多細節。

▲▼北京多地上空驚現奇特雲彩。（圖／翻攝微博）

維基百科顯示，巨浪-3是中國正在研製中的第三代洲際潛射彈道導彈，最遠射程12000公里以上，可以攜帶單個或者多個核彈頭，預計布署在096型核潛艇上。

此外，美軍方情報機構曾在2018年11月聲稱，中國在當時進行巨浪-3潛射核彈的首次試射。2019年6月和10月又進行了兩次巨浪-3的試驗。中共軍委主席習近平2018年6月在視察北部戰區海軍核潛艦部隊時就說，要大力發展海基核力量。

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！

ET快訊
快訊／拆解幽靈船潛水員找到了！遺體已僵硬...卡船艙底
台中妹「家中解放」叫外送！羞回：放門口就好…他崩潰秒回2字
腐臭飄2年！一掀衣…她胸部「滲血變爛肉」拒住院　原因超噴淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

北京上空驚現奇特雲彩！美證實：解放軍試射「巨浪-3」...可打擊整個美國

山東艦交付海軍！中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水　2020交付海軍

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

台東達仁「飛鼠一號」火箭上架　26日邀居民參觀化解誤會

快訊／俄Mi-8直升機「起飛失敗」迫降3傷　已知機上有29人

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

戰術繩索翻越2層樓高貨櫃　特指部核心職能競賽提升戰力

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

北京上空驚現奇特雲彩！美證實：解放軍試射「巨浪-3」...可打擊整個美國

山東艦交付海軍！中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水　2020交付海軍

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

台東達仁「飛鼠一號」火箭上架　26日邀居民參觀化解誤會

快訊／俄Mi-8直升機「起飛失敗」迫降3傷　已知機上有29人

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

戰術繩索翻越2層樓高貨櫃　特指部核心職能競賽提升戰力

無黨籍苗栗縣立委候選人温俊勇　以茶會成立競選總部取代造勢

《白頭山》台灣首日票房打敗《寄生上流》！網爆好評：特效超越《與神》

快訊／拆解幽靈船潛水員找到了！卡船艙底遺體僵硬…特搜隊設法拉出

侯佩岑首次曬「1家4口全家福」！　窗戶倒映老公小動作…網讚：真正的幸福

福斯男「詭上國道」停路中央！逆向沒開燈　遭連環追撞拋飛慘死

《反滲透法》侵犯人權！王金平5點聲明：我們好不容易走過白色恐怖

大肌肌！街上穿健美褲曬太陽...遭檢舉妨害風化　他無奈被警方上門關切

王陽明寵妻金句6連發：我太幸運　蔡詩芸挺9月孕肚「最美的時刻」

愛黛兒鏟肉成功大變臉！　「神V小臉+五官超立體」網認不出：我的老天這是誰

胡瓜爆明年2月中天開新節目！　電視台：有洽購《醫師好辣》

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

軍武熱門新聞

搭載F-35B！日本決心改造出雲號變真航母

CM11戰車砲精準命中目標

美媒：解放軍試射「巨浪-3」...可打擊整個美國

俄蘇-57首墜黑龍江畔原因曝光

普丁：極音速武器「超美」史上首見

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

中國航空工業公布未來艦載機外型似「殲-31」

「飛鼠一號」上架　邀請在地居民參觀

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平

特指部戰術繩索翻越2層樓高貨櫃

F-16少校飛行員親解飛行操作奧秘

俄羅斯「蘇愷-57」墜毀黑盒子失蹤　飛行員彈跳求生

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

更多熱門

相關新聞

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水

俄亞森-М級核潛艦「新西伯利亞」號下水

俄羅斯國防部25日發佈消息指出，首艘量產改進型亞森-M級（又稱885M級）核潛艦「新西伯利亞」號在阿爾漢格爾斯克州（Arkhangelskaya oblast）北德文斯克（Severodvinsk）下水，目前亞森級（Yasen-class）潛艦包含新西伯利亞號在內，已有1艘服役，2艘下水。

普丁：極音速武器「超美」史上首見

普丁：極音速武器「超美」史上首見

陸邀台運動員移地訓練 享受主場待遇

陸邀台運動員移地訓練 享受主場待遇

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

反滲透法 國台辦批民進黨「開民主倒車」

反滲透法 國台辦批民進黨「開民主倒車」

關鍵字：

巨浪-3北京軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面