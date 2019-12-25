北京上空驚現奇特雲彩！美證實：解放軍試射「巨浪-3」...可打擊整個美國

▲北京多地上空驚現奇特雲彩。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中國北方遼寧大連、北京、山西大同等地23日凌晨上空驚現奇特雲彩。美媒對此報導稱，解放軍本週在渤海地區又試射了一枚「巨浪-3」潛射洲際導彈，這是中國兩年來第四次試射這種射程可以達到1萬公里的導彈，且能夠攜帶核彈頭打擊整個美國。

據《華盛頓時報》（Washington Times）25日報導，五角大廈知情人士表示，美國情報衛星和其他監視平台在渤海海域監測到了洲際導彈發射，並在導彈向西飛行的過程中進行了監測。

兩名知情人士稱，本次試射的巨浪-3導彈是由一艘094型戰略核潛艇發射的。而在去年的實驗中，美媒稱我軍使用一艘改進後032艇發射了巨浪-3。不過他們並沒有透露更多細節。

維基百科顯示，巨浪-3是中國正在研製中的第三代洲際潛射彈道導彈，最遠射程12000公里以上，可以攜帶單個或者多個核彈頭，預計布署在096型核潛艇上。

此外，美軍方情報機構曾在2018年11月聲稱，中國在當時進行巨浪-3潛射核彈的首次試射。2019年6月和10月又進行了兩次巨浪-3的試驗。中共軍委主席習近平2018年6月在視察北部戰區海軍核潛艦部隊時就說，要大力發展海基核力量。

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