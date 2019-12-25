晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

▲ 晉陞太空科技公司製造的「飛鼠一號」已上架。（圖／業者晉陞太空科技公司授權提供）

實習記者謝汶穎／綜合報導

晉陞太空科技公司（TiSpace）24日表示，探空火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I）已經安置在台東的火箭發射平台上，使用一種尖端混合火箭技術，可以快速升空，原定在27日將進行發射，但因未事先和當地人做溝通，因此遭部落抗議而暫停計畫。晉陞太空科技公司也將在26日進行現場的解說，介紹南田基地以及控制室等構造，並解答民眾的疑問。

晉陞的發射基地位在台東達仁鄉南田海岸，當地達仁溪橋下為南田部落的居住地。晉陞因為未事先申請建照，事先未與部落方面的協調，以及違反農地農用的問題，導致原定的發射日因原住民反對而暫停。而若是不能如期發射，也可能會改在國外發射。

▲晉陞的探空火箭主打100%台灣製造。（圖／晉陞太空科技公司授權提供）

晉陞太空科技公司董事長陳彥升也表示，會繼續爭取部落同意，讓「飛鼠一號」能夠成功在南田基地進行發射。陳彥升曾是NASA的科學家，而後進入國家太空中心（NSPO）協助發射衛星，並以自製的推進系統進行發射。

「飛鼠一號」採用的是一種尖端混合火箭技術，可以讓火箭快速升空。而陳彥升也表示，火箭發射是商業上的應用，主要以發射衛星以及攜帶科學儀器上太空為主，並無其他軍事上使用，且若讓南田成為第一個火箭基地，也能成功吸引觀光人潮。

晉陞太空科技公司在2016年成立，專門從事太空技術以及發射服務，總部為在苗栗淳安市緊鄰台灣高科技園區。目前除了使用尖端混合動力的技術外，也開發地面通訊網路（Ground Communication Network, GCN）和S頻段遙傳追蹤與指令地面站（Telemetry, Tracking and Command Stations, TT&C）景象處理中心。

晉陞的探空火箭主打100%台灣製造，利用台灣高科技以及精密製造能力，並採用本地可用的零件，以及具成本效益的競爭力來打進航天運載的服務市場中。