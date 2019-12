晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

▲ 晉陞太空科技公司製造的「飛鼠一號」已上架。(圖/業者晉陞太空科技公司授權提供)

實習記者謝汶穎/綜合報導

晉陞太空科技公司(TiSpace)24日表示,探空火箭「飛鼠一號」(HAPITH-I)已經安置在台東的火箭發射平台上,使用一種尖端混合火箭技術,可以快速升空,原定在27日將進行發射,但因未事先和當地人做溝通,因此遭部落抗議而暫停計畫。晉陞太空科技公司也將在26日進行現場的解說,介紹南田基地以及控制室等構造,並解答民眾的疑問。

晉陞的發射基地位在台東達仁鄉南田海岸,當地達仁溪橋下為南田部落的居住地。晉陞因為未事先申請建照,事先未與部落方面的協調,以及違反農地農用的問題,導致原定的發射日因原住民反對而暫停。而若是不能如期發射,也可能會改在國外發射。

▲晉陞的探空火箭主打100%台灣製造。(圖/晉陞太空科技公司授權提供)

晉陞太空科技公司董事長陳彥升也表示,會繼續爭取部落同意,讓「飛鼠一號」能夠成功在南田基地進行發射。陳彥升曾是NASA的科學家,而後進入國家太空中心(NSPO)協助發射衛星,並以自製的推進系統進行發射。

「飛鼠一號」採用的是一種尖端混合火箭技術,可以讓火箭快速升空。而陳彥升也表示,火箭發射是商業上的應用,主要以發射衛星以及攜帶科學儀器上太空為主,並無其他軍事上使用,且若讓南田成為第一個火箭基地,也能成功吸引觀光人潮。

晉陞太空科技公司在2016年成立,專門從事太空技術以及發射服務,總部為在苗栗淳安市緊鄰台灣高科技園區。目前除了使用尖端混合動力的技術外,也開發地面通訊網路(Ground Communication Network, GCN)和S頻段遙傳追蹤與指令地面站(Telemetry, Tracking and Command Stations, TT&C)景象處理中心。

晉陞的探空火箭主打100%台灣製造,利用台灣高科技以及精密製造能力,並採用本地可用的零件,以及具成本效益的競爭力來打進航天運載的服務市場中。

