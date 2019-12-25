華為將構建「鯤鵬生態」！中國區副總裁曹澤軍：未來5年投入450億

▲華為未來5年將斥資450億元構建「鯤鵬生態」。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

中國電信巨擘華為自從5月遭美國制裁以來，就不斷精進自家的研發。不過，中國工程院院士倪光南稱，因為網信技術既要有技術體系，也要有生態系統支持，「對華為這樣的後發企業來說，這恰是亟需補齊的短板」。對此，華為將在未來5年投入人民幣105億元（約新台幣450億元）構建「華為鯤鵬生態」。

綜合陸媒報導，華為中國區副總裁、中國戰略Marketing部長曹澤軍20日在「5G引領力算未來」大會上指出，華為過去30多年一直踏實在ICT（信息與通信技術）領域做基礎研發，從算法、算力、材料、晶片，到美學、工藝、設計等方面能力都經歷了漫長的錘煉和積累。目前，正欲以「鯤鵬＋昇騰」為底座，將在未來5年投入人民幣105億元構建「華為鯤鵬生態」。

他認為，萬物互聯的智能世界有兩個基礎。第一個基礎是連接，第二個基礎是計算。且中國5G在加速，截止到目前，中國開通5G基站已經達到12.57萬個，在52個城市實現5G商用。5G人工智能對經濟發展起著重要的作用。同時華為的鯤鵬計算產業，是一個影響更廣更深的大產業，華為提供完整的鯤鵬計算生態體系，讓利合作夥伴，共同開拓鯤鵬計算產業。

▲華為中國區副總裁曹澤軍。（圖／翻攝微博，下同）



「中興、華為事件分別暴露出通信業晶片、軟件兩大短板」，今年5月，華為遭遇美國商務部禁令之際，倪光南說，因為網信技術既要有技術體系，也要有生態系統支持。目前華為已經研發操作系統，技術差的不是很多，關鍵是生態。因為像安卓、微軟操作系統，已經積累了上百萬個App，可以滿足幾十億用戶需求，形成百萬規模的生態系統。「對華為這樣的後發企業來說，這恰是亟需補齊的短板」。

此外，他還說華為事件進一步加強了中國對包括晶片等硬件核心技術和操作系統等軟件核心技術的重視，「現在國家對晶片的投入很大，但還是處於剛剛起步的階段」。據彭博社報道，中國高科技企業受美國制裁和限制後加強了對國內供應的需求，為中國晶片業發展帶來了3千億美元的投資機會。

據悉，鯤鵬計算產業是基於Kunpeng處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務，包括PC、服務器、存儲、操作系統、中間件、虛擬化、數據庫、雲服務、行業應用以及諮詢管理服務等。

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