港警批公廣電台「誤導讀者」　香港電台：都是事實描述！

▲香港電台是香港唯一的公廣機構。（圖／香港電台）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警察公共關係科總警司郭嘉銓23日致信香港電台（RTHK，簡稱：港台），指港台在「星期日中環愛丁堡廣場集會」報導中所使用的字眼，與事實不符並誤導了聽眾。港台發言人24日回應，相關新聞都是根據現場採訪所見，所用的字眼也屬於事實描述，對警方的不合理指控表示遺憾。

警方在信中提到，愛丁堡廣場舉行集會期間，有人違法拆下旗桿上的國旗並擲在地上，警方才上前拾起國旗以免遭受破壞，但有人襲擊警察，投擲水樽等物件，並企圖搶奪因在現場襲警而被捕的一名男子，現場混亂，警察才需要使用所需最低武力控制場面。

警方還在信中指出，香港電台報導在場人士用水瓶等物品「還擊」，會令聽眾誤會是警方主動使用武力。

對於警方指控，港台發言人表示，有關新聞是根據現場採訪所見，當時在大會堂外，先有人將國旗丟在地上，其後有數名防暴警察進場，演變成警民衝突，集會提早結束，混亂期間，警方多次使用警棍、胡椒噴霧，以及舉起手槍，有在場人士投擲水瓶等物品還擊，也有人衝向警察。

港台強調，報導中有關「還擊」的用字，屬事實描述，無意指涉任何一方主動使用武力的含意，對於警方的不合理指控表示遺憾。

香港電台（Radio Television Hong Kong）成立於1928年，是香港唯一的公共廣播機構，屬商務及經濟發展局，最早只有廣播頻道，之後又增加電視頻道、網路平台。值得一提的是，香港電台雖屬公廣機構，但卻經常有批評政府施政的報導及言論，被認為是堅守中立的敢言媒體。

▼香港警民衝突已持續超過半年。（圖／路透社）