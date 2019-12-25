糗大了！呂國華打陳歐珀招待民眾看電影　PO文烏龍「認錯人」

▲▼呂國華打選戰大搞烏龍，竟將民進黨中央黨部發言人薛呈懿誤指為陳歐珀助理也涉及電影賄選。（圖／擷取自呂國華臉書粉專，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

糗大了！呂國華25日清晨PO文打選戰卻大搞烏龍，竟將民進黨中央黨部發言人薛呈懿誤指為陳歐珀助理，並以薛舉辦他場的電影活動，來強打陳歐珀招待民眾看電影涉賄選，誤認薛也是陳的助理，呂國華說，都是由小編處理臉書文章，正了解中。莫明中箭的薛呈懿說，呂國華是否選情告急？才半夜「竹篙倒菜刀」，荒謬被抹黑，感到遺憾，將保留法律追訴權。

25日清晨，國民黨宜蘭立委候選人呂國華臉書粉專PO：「陳歐珀疑涉賄選，招待豪華廳看電影，飲料爆米花。2020年總統、立委選舉倒數22天，宜蘭爆出賄選疑雲！民進黨宜蘭縣立委候選人陳歐珀遭爆，在今年9、10月間，分送民眾電影票，看電影《看見台灣》、《出發》等電影，但遭人向檢調舉發涉及賄選，全案由宜蘭地檢署檢察官指揮調查局北機站展開追查釐清。

據了解，從本週一（16日）起，已陸續有多名觀影人士被檢調傳喚，而資助的郭姓建商也在約談之列，另宜蘭市公所、五結鄉公所人員都被傳喚，陳歐珀服務處助理黃惠慈，昨（18）日下午3時也前往宜蘭縣調查站說明，大約3小時後才步出宜蘭縣調查站。

針對陳歐珀可能以電影招待涉及賄選一事，呂國華希望調查單位能夠及早起訴，在選前公布調查結果，避免最後確定賄選卻已經選完，而影響整個選舉結果。

呂國華表示，無論陳歐珀所涉及的是那一種賄選，若確定賄選則可能讓明年初的立委選舉變成不公平選舉，這對其它侯選人都不公平，所以檢調單位必須及早公布，更要及早宣判結果，讓選民有所選擇。

呂國華強調，陳歐珀是一個政治信任破產的政客這次選舉也花那麼多錢，那麼多次花費龐大的選舉活動，一部又一部遊覽車，琳瑯滿目贈品，一餐又一餐吃，這些算不算賄選也要一併調查清楚楚！

呂國華認為自己絕對可以贏得這次立委選舉，唯一擔心就是受到賄選影響，所以他希望在這次選舉中，檢調一定要查賄到底，有多少事實就要立即起訴，所以他肯定此次檢調的約談與調查，但希望中央不要壓下來，做技術上干擾拖延，及早讓此水落石清。」

臉書除PO陳歐珀服務處助理黃惠慈被約談照片，後來又以標題：「陳歐珀應立即說明白疑涉賄選所有過程！檢調單位應立即收集證據調查！」PO上民進黨中央黨部發言人薛呈懿在10月4日揪團包場看「返校」的臉書內容畫面，指稱：「陳歐珀助理薛呈懿刪除之前po文是否是因為心虛，怕涉嫌賄選的證據被掌握？」

被呂國華公開批涉及電影賄選的民進黨立委陳歐珀，在19日被反擊說，事件單純是肯定宜蘭在地企業推廣公益、支持國片的理念而協助的活動，來代為邀請鄉親及學生參加觀賞電影，沒想 到被有心人士操作為選舉，不要為了選舉抹殺國片，請大家支持國片，拒絕抹黑！

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