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培根滋味太誘人？網友描寫「舌尖上的培根」 網笑翻回:「我到底看了什麼…」

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培根（圖／pixabay）

▲培根是許多台灣民眾早餐時段喜愛的食材之一。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

美食讓人詩興大發？有網友近日在PTT分享，去麥當勞用餐時，瞄到還沒張貼的海報，新產品疑似是加了「培根」的滿福系列，於是即興KUSO了《舌尖上的中國》形容培根滋味，「培根，屬於早餐的青澀回憶」、「幾個世代來，培根在人們舌尖翻滾著。台灣人早餐配培根不僅是吃飽，而是靈魂、舌尖與一天清晨三者間的轟烈共鳴。」無厘頭的美食文，竟意外有人氣，還開了網友胃口，引出早餐「培根迷」。

滿福系列新成員？網曝新海報驚見「培根入鏡」　萬人敲碗：台灣早餐就要夾這片（翻攝自ptt)

▲網友即興KUSO了《舌尖上的中國》形容培根滋味。（圖／翻攝自ptt，以下同）

高人氣的美食紀錄片《舌尖上的中國》，慣用公式就是以唯美方式拍出菜餚美味感，並搭配旁白，以極富感情的口吻，娓娓道出食物背後不為人知的學問，讓觀眾聽著看著，更想一嚐究竟！這位網友也如出一轍，以戲劇化的方式、甚至扯到歷史、文化，就為了形容一條培根，「深信陰陽調和，兩儀生四象、四象生八卦的台灣人，運用培根這種鹹、香、脆、爽交織的熱烈口味得心應手」，讓其他網友看了大笑：「這是什麼廢文，我喜歡！我是說培根」。

除了帶來莫名「笑果」，這篇美食文也引出不少培根迷，認為培根是台灣傳統西式早餐的經典，而粉絲最推的培根，是「外表煎的香脆、咬下去油脂適中不乾不柴」，也有網友認真討論麥當勞新品，認為如果是用極選系列漢堡的厚切培根，「想像起來覺得應該好吃！」

滿福系列新成員？網曝新海報驚見「培根入鏡」　萬人敲碗：台灣早餐就要夾這片（翻攝自ptt)

▲網友瞄到還沒張貼的海報，新產品是加了「培根」的滿福系列。

據了解，網友撇見的海報，應為台灣麥當勞今（25）日起推出的期間限定「培根滿福系列」。滿福是麥當勞早餐的人氣系列，也是許多消費者熟悉的口味，最經典的就是充滿彈性和春麥香氣的滿福麵包；據瞭解，此次是滿福系列第一次加入新食材，僅提供至2月25日，培根迷們不妨趁這段時間品嚐看看。

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