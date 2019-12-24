　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突！港警施放胡椒噴霧　拘捕多人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

本報訊

今晚（24日）是聖誕節前夕的平安夜，網民發起多區示威行動，其中網民發起於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威。其中在旺角，朗豪坊Starbucks咖啡店遭破壞及噴漆，警進入商場後一度施放胡椒噴劑。另外，防暴警察晚上在海港城內施放胡椒劑並制伏多人。

今晚平安夜網民發起多區示威行動，包括於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威，列出地點包括元朗形點、沙田新城市廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場。

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

晚上7時許，朗豪坊外開始有戴口罩示威者聚集，隨後進入商場叫口號。晚上8時左右，一批防暴警進入朗豪坊惹起在場示威者不滿，期間有人向防暴警拋雜物，警施放胡椒噴劑。

同樣在8時左右，防暴警察在海港城內施放胡椒劑並制服多人，示威者隨後離開海港城，衝突隨即由商場內轉戰尖沙咀街頭。

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

另外，元朗形點晚上7時開始有黑衣人聚集，並在商場內遊走，至晚上近8時，有示威者擊毀「翡翠小籠包」螢幕，商場廣播出現緊急狀況，防暴警員隨即進入商場。

根據科大電台新聞組片段，警方於形點二期將一名男子制服在地，另一名男子奔跑躲避警方追捕，一名警員欲阻擋時被該男子撞倒，另一名警員隨即追趕，男子疑越過玻璃圍欄，直墮逾六米中庭地上。

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

警方表示，在晚上接近8時，接到報案指有「暴徒」闖入形點二期破壞店舖，故進入商場處理及採取拘捕行動。當警員抵達商場二樓準備截查兩名男子時，其中一名男子突然逃跑，當時警員因正在處理疑犯，故未能追趕逃走的男子。

本文由《香港01》授權使用

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人
 

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧、拘捕多人

平安夜港多區示威！水炮車尖沙咀射水、防暴警射催淚彈　示威者破壞旺角滙豐分行

兩岸加班機「選前多2天」　台商仍憂搭不到「大家都要回去投耶」

影／逼外籍囚犯做聖誕卡？浙江印刷廠喊冤：全是中國工人生產！

王毅回顧今年外交：建交索羅門、吉里巴斯「一中更鞏固」

涉案6.4億已履行1/3！王思聰官司案和解...法院將解除限制消費令

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

尼泊爾警逮122位中國公民　陸證實：涉從事跨境網路詐騙

12歲少女突然胸痛、腹瀉！一照CT「肺部全破洞了」…關鍵致病元兇竟是水

華聞快遞／規模以上工業增加值增長約5.6%！大陸全年工業經濟發展平穩

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧、拘捕多人

平安夜港多區示威！水炮車尖沙咀射水、防暴警射催淚彈　示威者破壞旺角滙豐分行

兩岸加班機「選前多2天」　台商仍憂搭不到「大家都要回去投耶」

影／逼外籍囚犯做聖誕卡？浙江印刷廠喊冤：全是中國工人生產！

王毅回顧今年外交：建交索羅門、吉里巴斯「一中更鞏固」

涉案6.4億已履行1/3！王思聰官司案和解...法院將解除限制消費令

用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

尼泊爾警逮122位中國公民　陸證實：涉從事跨境網路詐騙

12歲少女突然胸痛、腹瀉！一照CT「肺部全破洞了」…關鍵致病元兇竟是水

華聞快遞／規模以上工業增加值增長約5.6%！大陸全年工業經濟發展平穩

馬英九敲門「外送到了」！長髮妹取餐瞬間笑噴　歡樂合影：我醜爆唉

機台突發出異常聲！台南工人遭油壓機活生生「斬頭」身亡　業者被勒令停工

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

蕭敬騰搶唱《說好不哭》！　周杰倫衝阿信IG留言「關他麥克風」：是不是瘋了

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

《蒙面》出現天籟空靈嗓音！身分曝光…是「台灣小天后」

流感進入流行期！估春節達高峰...疫情走勢得看「三方向」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

炎亞綸平安夜公開道歉！　機場爆推擠撞倒路人…「我真的很差勁」

森永全日本緊急召回！128萬杯「巧克力聖代冰淇淋」　驚混入金屬片

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

大陸熱門新聞

平安夜香港多區示威！　防暴警發射催淚彈

用熱水泡腳！他「整隻腳發黑截肢」

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

12歲少女肺部破洞了…元兇竟是水

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

兩岸加班機「選前多2天」台商仍憂搭不到

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

高挑醫科女機場「拼車回校」後身亡

史上最強「禍水」　她美到「亡一國兩卿」

消防員救災吞12包子　血壓過低離職

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

嫩尪酒駕撞傷人！女星：老公的錯就是我的錯

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

等紅燈遭撞成鐵餅！女騎士飛10m重摔

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面