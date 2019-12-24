彰化女騎士等紅燈遭撞飛10米命危　再5分鐘就到家...家屬怒：他開160

記者唐詠絮／彰化報導

彰化28歲的許男駕駛自小客車，23日傍晚行經埔鹽鄉員鹿路1處加油站前，疑似轉彎時車速過快，撞護欄再擦撞一旁停等紅燈的機車與自小客車，54歲王姓女騎士被撞彈飛一度無呼吸心跳，傷勢嚴重，頭顱及後腹腔出血送醫搶救，家屬跟院方難過的說，王女在離家剩5分鐘被撞，肇事者車速還高達時速160公里，難以接受。

▲彰化女騎士被撞彈飛命危。（圖／翻攝自臉書／溪湖人大小事）

▲彰化女騎士被撞彈飛命危送部立彰化醫院。（圖／民眾提供）

彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，王女傷勢嚴重，頭顱及後腹腔出血，馬上進行後腹腔止血，隨即開腦，進行減壓及清除血塊手術，但受創太重，生命垂危，緊急手術後仍在加護病房，有生命危險。

▲醫院神經外科醫師張昕煥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨天王女家屬到加護病房時難掩悲傷，他們跟醫師說，騎機車的王女昨下班回家，5分鐘後就到家，卻在等紅燈時被肇事者以時速160公里的車速先撞上護欄後再撞上，從監視器可發現，王女被撞後彈飛了10多公尺，機車黏在肇事車輛上，可見撞擊力量之大。

▲彰化女騎士被撞彈飛命危送部立彰化醫院。（圖／民眾提供）

王女家屬指出，王女和丈夫育有一子一女，兒子任台北市警察，女兒是護士，兒女剛出社會，家庭和睦，王女工作穩定，想說可做到退休，沒想到會無緣無故發生車禍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！