外送員的巔峰！2女電梯獻吻「左擁右抱」　網勸：快逃啊

圖、文／周刊王

最近外送員這個行業正盛行，引發不少人躍躍欲試，而外送員遇到豔遇，似乎很奇特，但最近大陸有段年輕男外送員，送餐時被兩名女子擁抱親吻，男外送員「左擁右抱」看起來很享受，但網友仔細一看影片中的兩名女子，全是「阿姨等級」，紛紛勸該男子「快逃啊！」

▲廣東一名男外送員，工作遇到兩位「阿姨等級」女子主動獻吻，三人看起來很開心。（圖／周刊王提供）

中國大陸廣東省最近有一名網友在網路分享，一名外送員在送餐過程中，在電梯裡莫名碰上豔遇，網友並分享了一段電梯內的監視器畫面。可見到一名身穿外送制服的年輕男子，左擁右抱兩名穿桃紅色外套的大媽，湊近外送員身邊，主動嘴對嘴熱吻，親完後大媽還露出燦爛笑容，隨後電梯門開啟，三人泰然自若地走出電梯，發文網友還讚嘆「外賣小哥真是走向人生巔峰了」。

這段影片一出，立刻引起網友討論。有人表示男外送員左擁右抱，看起來超享受，也有網友就打趣說：「外賣小哥走向人生巔峰了」、「人家送的東西是小帥哥的吻，這完全是工作」、「幸福來的太突然」。但仔細一看影片，發現監視器畫面中的女子，都是「阿姨等級」，部分網友開始勸男外送員「母湯啊」、「快逃比較實在」、「這兩個我都不行」。

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