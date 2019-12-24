北韓選手超悲劇！東莞馬拉松遭轉播車玩弄　差3秒飲恨痛失冠軍

圖、文／周刊王

大陸東莞日前舉辦馬拉松比賽發生一起悲劇事件，一名北韓選手雖然一路領先，但他卻在最後一刻走錯路，跟著轉播車一起跑，結果硬生生地被第二名的選手追了過去，最終以3秒之差痛失冠軍。

綜合媒體報導，大陸東莞上週日舉辦「2019東莞國際馬拉松」，其中北韓選手RI KANG BOM展現過人的意志力，海放其他選手，從直播畫面來看，RI KANG BOM在終點線前200公尺處原本領先第二名的日本選手神也大地將近60公尺，但RI KANG BOM跑一跑卻突然消失在鏡頭中，令人十分納悶。

▲北韓選手因跑錯路遭日本選手超越痛失冠軍。（圖／周刊王提供）

據了解，RI KANG BOM因為在最後一個路口跟著轉播車一起跑，結果卻走錯路，等到他衝回賽道時，已經被神也大地追了過去，儘管他仍做衝刺成功超越對手，但整體節奏已被打亂，在危急關頭沒了力氣，最後被對手硬生生地超越，讓神也大地直接衝向終點線，以2小時12分18秒成績拿下冠軍；至於RI KANG BOM則是以2小時12分21秒飲恨。

對於有參賽者跑錯路，賽事主辦方智美體育發表聲明表示，主辦方依比賽規劃在終點前200公尺處設立直播車出口，同時有裁判和工作人員引導，避免選手跑錯路，另外，主辦方賽前也有明確告知此出口位置和注意事項；事件發生後，組委會經過與亞洲馬拉松錦標賽技術代表確認，該兩名運動員成績有效、名次無誤，賽事組織無失誤。

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