北韓送美國「聖誕大禮」外界狂猜　CNN斷言：不會是洲際導彈試射！

▲北韓拒絕與美方談判，外界紛紛揣測給美國的「聖誕大禮」為何。（圖／朝中社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩日前認為美國總統川普「談判誠意」極低，發出警告將送給美方聖誕大禮，外界紛紛揣測可能是洲際彈道飛彈或是對美政策更加強硬，隨著聖誕節將到來，美國《CNN》就分析，北韓發射洲際彈道飛彈的機率相當低，但極有可能是對美政策態度轉為強硬，甚至不願意回到談判桌上進行「無核化談判」。

根據《CNN》報導，川普現階段正為彈劾案燒得焦頭爛額，北韓隨即發出聲明表示，「想要重回談判桌根本不可能，除非美國願意將經濟制裁撤回。」對此引述「熟知北韓領導階層目前心態」的不具名消息人士指出，北韓正計劃對美採取強硬政策，包含不再就去核化議題進行談判，及鞏固北韓身為核武國家的地位。

▲消息人士指出北韓要發射導彈或是砲彈的挑釁行為偏低。（圖／朝中社）

分析家指出，北韓也會顧慮即便現在與美方達成協議，若川普連任失利，恐怕新任總統也不會遵照協議，此外，川普政府退出伊朗核協議，也讓北韓覺得美國不是很可靠。《CNN》引述消息人士資訊，美朝間若是想要有進展，除非等川普連任成功，恐怕才會有機會，但無核化議題，目前看起來應該是「沒得談」。

雖北韓先前提出要求美方鬆綁經濟制裁，但這位消息人士表示，北韓最後可能將選擇「強硬面對美國的政策」而這就是要送給美國的聖誕大禮。北韓外務省負責對美事務的副相李泰成稍早警告，北韓向美方發出的年底對話期限逼近，北韓會選什麼樣的「聖誕禮」，完全取決於美國的抉擇。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）則表示，他的工作除了確保美方處於高度準備狀態，也須協助美國外交人員。艾斯培說，他對與北韓重啟會談及持續透過外交途徑接觸，仍然抱持希望。