派出所霸氣「平安宴」　員警爽秒殺14菜:快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在21日才有兩場大遊行平安落幕，再加上選舉期間不少「特殊勤務」，同時一般治安維護工作也沒停，讓不少員警都累壞了，所以為了幫自家同事打氣，高雄市苓雅分局成功路派出所長張育誠趁著耶誕夜前夕，「無預警」在所內辦平安宴，找來外燴業者送上了14道豪華菜色，再加上業者精心擺盤，立刻讓派出所變成「宮廷風」，派出所內員警相當開心，直呼:「快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」。

▲高雄市成功路派出所內辦平安宴，豪華14道菜，瞬間讓派出所走宮廷風 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市成功路派出所內辦平安宴，其中一道菜色烤雞腿 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲平安宴才一開動，大蝦炒飯就瞬間快被掃光 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲平安宴的14道菜色，幾乎都是瞬間秒殺，可見同仁相當捧場 。（圖／記者吳奕靖攝）

成功路派出所長張育誠說，這場「平安宴」意義真的很不一樣，因為聖誕夜又名平安夜，所以在23日在派出所內舉辦餐會，除了要讓大家提前感受耶誕氣氛之外，也希望派出所內的同仁在外頭執勤的時候，都能夠平平安安，藉這個機會拉近同事間彼此的感情，慰勞大家近期因為選舉勤務的辛苦。

這場在派出所內舉辦的平安宴，外燴業者總共上了14道菜，菜色可以說是相當豪華，除了骰子牛、烤雞腿、燉羊肉以及咖哩豬肉等等，另外還有2道甜點跟水果，不過最讓人驚訝的是，水果當中有被過往派出所視為「禁忌」的鳳梨，但是張育誠說，照吃不誤！「不要想太多，不要以訛傳訛」。

▲幫還在外面服勤的同事留下的餐點，可見派出所內同事相處氣氛融洽。（圖／記者吳奕靖攝）

▲派出所內的同事說：餐點還得講究擺盤。（圖／記者吳奕靖攝）

其實這場平安宴讓不少已經接近快退休的老巡佐們相當興奮，他們說從警這麼久，第一次用這種方式在派出所內過聖誕節，一般同事在派出所內的餐會，通常只有在過農曆年圍爐，耶誕節前夕還真是首次！不只是老巡佐們相當開心，連不少剛從警幾年的員警們都說所長真的好貼心，還有人開玩笑說：「當警察的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」。

▲高雄市成功路派出所內辦平安宴，水果當中有鳳梨，不過所長說：百無禁忌 。（圖／記者吳奕靖攝）