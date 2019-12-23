台版《門徒》！　他私吞百萬運毒安家費　遭竹聯平堂斷手腳筋潑酸毀容

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科日前與北市松山警分局聯手破獲台灣藥頭遠赴美國運37.23公斤大麻，查出包含在今年4月聯合泰國皇家緝毒局查獲15.6公斤海洛因案，8月在桃園機場查獲14.5公斤海洛因大量毒品案，國際刑警追查發現，幕後操盤的邱姓男子及團夥成員都是台灣竹聯幫平堂成員。

▲刑事局國際刑警科23日宣布瓦解竹聯幫平堂販毒網絡，逮捕平堂羅姓要角。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科指出：日前該跨國運毒集團一名李姓聯絡人，因為私吞4月泰國走私海洛因案落網的謝姓運毒手一百萬元安家費後逃逸，竹聯幫平堂高層認為「背骨仔違反幫規家法」相當震怒，今年7月份平堂派殺手在萬華區某茶室狙擊李姓男子，李不但被砍斷手腳筋還被硫酸潑臉毀容，整個販毒集團的情仇恩怨簡直比香港黑社會電影還精采。

▲竹聯幫平堂日前經營跨國販毒，圖為刑事局日前查獲的跨國運輸大麻案。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，竹聯幫平堂內部以邱姓成員（26歲）負責跨國毒品走私業務，黑幫為了製造斷點，透過邱拿錢找無幫派背景的聯絡人負責招募參加跨國運毒的助手，該幫派都找中低收入戶、中輟生或者家境清寒的年輕人，誘以每趟10萬元代價，由幫派負責幫他們買機票、訂旅館到泰國、美國走私數十公斤海洛因、大麻毒品。

▲刑事局國際刑警科研究員李泱輯說明查緝過程。（圖／記者張君豪攝）

平堂負責跨國運毒的幫眾，為了確保運毒手不私吞貨品，出發前這些應徵者都必須簽下100萬元新台幣的本票，如果運毒成功則給10萬元酬勞，若運毒手不幸被警方逮捕，平堂高層還會透過中間的聯絡人給運毒人家屬100萬元安家費，黑幫希望藉此讓運毒手承擔重罪，不要指認平堂高層。

▲刑事局國際刑警科日前行動逮捕平堂負責跨國販毒的邱姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

但竹聯幫平堂跨國運毒的系統，卻被負責發安家費的李姓聯絡人破壞；國際刑警科後來發現，4月在曼谷查獲運輸海洛因的謝姓成員，家人遲遲未收到安家費，憤而向警方檢舉幕後指使者，才使得台警得以突破竹聯幫平堂跨國販毒網絡。

更讓平堂大老氣結的是，今年6月中旬由於侵吞安家費的聯絡人叛逃，導致竹聯幫該堂口跨國運毒網路全部中斷，該幫7月祭出家法，派遣殺手到萬華某茶室追殺正在飲酒作樂的李姓車手，刀手不但砍斷李姓被害人手腳筋、再朝他頭臉潑硫酸毀容。

刑事局國際刑警科與北市松山警方12月11日兵分多路，在台北市文山區逮捕竹聯幫平堂羅姓要角、以及負責跨國運毒的邱姓主嫌等人，並查扣一輛價值350萬的Audi S5跑車一輛，訊後以違反組織犯罪條例、毒品等罪嫌移送法辦，邱姓主嫌及兩名運毒手訊後遭法院裁定羈押禁見，羅姓要角則以50萬元交保候傳。

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