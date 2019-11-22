還不出錢就押走痛毆噴辣椒水　竹聯3煞放高利貸遭法辦

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊日前接獲線報，有工程小包因積欠債務，遭黑幫分子拐騙強押，並持辣椒水以及棍棒凌虐對方，最後用提款卡領取現金以及逼迫簽下本票後才放人，而警方追查發現，該群黑幫份子也自己經營小額借貸，只要對方不還錢就將人強押痛毆。

警方調查，自稱竹聯幫分子的39歲鄧姓男子，日前替人向43歲的黃姓工程包商索討近60萬元的債務，竟然藉口要向黃談承包工程事宜，拐騙對方到加油站後再度由小弟強押上車，且對黃噴灑辣椒水並以棍棒凌虐對方。

▲北市刑大逮捕3名涉嫌暴力討債的竹聯幫分子訊後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後還要求對方拿出提款卡，並到銀行提領3萬元現金，甚至還逼迫對方簽下本票後才放人，甚至還恐嚇對方若未能依規定還款就要他斷手斷腳，讓被害人心生畏懼。

▲警方在嫌犯住處查獲折疊刀以及商業本票等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

而鄧姓男子還涉嫌經營小額貸款，但因利息太高，許多被害人被壓得喘不過氣來，只要被害人還不出錢，鄧男就會教唆小弟肉搜對方，甚至到對方工作場所、住家追討債務，其中有3名被害人就被強押毒打恐嚇。

警方20日追查鄧男等3名嫌犯到案，並查獲摺疊刀、商業本票等證物，訊後將一干人等依照《組織犯罪條例》等罪嫌送往新北地檢署偵辦。

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