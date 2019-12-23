南迴改首位隧道工地女主任全家住工地　一肩扛起340人生命

▲台9線南迴公路23日下午通車，全國首位工地女主任鄭敬伶。（圖／公路總局提供）

中央社訊

南迴公路拓寬工程完工，台東人有一條安全的回家路。國內首位工地女主任鄭敬伶緩緩喝口咖啡，她說，4年來「每天都很特別，挑戰都不同，肩上曾扛著340人的生命」。

明年3月將離開工地、今年49歲的鄭敬伶是南迴公 路拓寬工程草埔隧道工地主任，也是國內首位隧道工程女主任，民國104年帶著兒子和擔任工地資深協理的丈夫郭鑑智，一家人住在工地。

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鄭敬伶說，草埔隧道工程從102年開始，先生一開始就進駐工地，直到104年她結束中橫谷關工程，先生一通電話「你來吧！」於是帶著當時就讀小學三年級的兒子一起來到草埔隧道工地。

鄭敬伶剛到時負責隧道工程的規劃和管控工作，去年7月因草埔施工處處長驟逝，互助營造打破「女性不 能進隧道」的禁忌，拔擢鄭敬伶承擔重任。 鄭敬伶說，許多工地都有女性禁忌，為了不讓工人心裡不高興，她也盡量避免進工地。以往在高鐵工程時，隧道裡全部都是日本的坑伕，規定非常嚴，完全禁止女性進入，她就在工地外從事工作。 但從事規劃工作，為了職責，有時不得不進，「那時，就不管工人心裡怎麼想」。

鄭敬伶回憶第一次巡隧道工程，就被坑伕碎唸「可不可以不要進去」；隔天， 隧道抽坍，被坑伕怪罪為「頭號凶手」。鄭敬伶說，這種工地只要有狀況，「連水泥灌不上去，女性就要被責怪」的情形，已不是第一次面對。 但後來打開心結，告訴自己進工地是職責所在，工地出問題與性別無關，也有她在時工程是很順利的，才慢慢走出關卡。

談到工作狀況，鄭敬伶說「每天都很特別，都有不同的挑戰」，最害怕是接到電話，有一段時間，電話響起她就很緊張，「每天最少有50人在隧道，最多時甚至340人，這壓力真的很可怕」。除了無形壓力外，還有一次嚴重湧水，水量每分鐘竟然有27公噸之多，工程足足停工了3個多月。

郭鑑智在旁邊說，「草埔隧道，光是抽坍就高達36次，這是我做工程以來，從未遇過的事。以前做隧道時，最多也不過遇到2、3次罷了」。夫妻倆看著草埔隧道工地組合屋辦公室的牆上，記事板12月1日寫著距離開工日期已有2335日，工程期限是2355日，也就是工程期限尚有20日。

轉身望著外面的南迴公路，鄭敬伶說，剛到草埔村落時，距離最遠的超商在10幾公里外，肚子餓了就到廚房自己煮東西吃，村落內也沒什麼可消費的，因此幾乎沒有花錢。 提到孩子的教育又是另個話題。草埔村是排灣族部落，鄭敬伶說，兒子剛來時就讀草埔國小三年級，班上6個學生，只有他1個漢人，與同學相處很愉快，還學會了唱歌和原住民的射箭，房間滿滿的射箭獎狀。

她和先生也跟著兒子到學校學排灣族語。夫妻倆說，明年的3月就要離開到下一個工地，「做工就是這樣，來來去去，心境沒什麼差別」；倒是目前在台東市區就讀國一的兒子「回不去了」，因為很喜歡台東，要留在台東把國中唸完。

做工程，永遠有著一批又一批的無名英雄。行政院長蘇貞昌在11月底的行政院會中，特別感謝第一線工程人員，尤其是鄭敬伶和郭鑑智這對夫妻檔。蘇貞昌感性的說，一條路打通是多少人的辛苦，尤其是第一線的人，工地主任全家為了南迴打通，前後住在工地6年，「他的家、孩子、父母，就為了一條路，但是當這條路打通的時候，他可能連名字都沒有」。

▲全國首位工地女主任鄭敬伶為了南迴改，全家人住工地好幾年。（圖／公路總局提供）