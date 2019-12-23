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更強「14°C冷空氣」將報到！巴逢颱風跑5天　周末雨襲全台變天

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▲▼更強「14°C冷空氣」將報到！巴逢颱風跑5天　周末雨襲全台變天。（圖／中央氣象局）

▲巴逢颱風向西跑5天，周末雨襲全台變天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

今年第29號「巴逢」颱風生成，中央氣象局觀測，巴逢距離台灣仍超過2260公里，未來將向西北西移動，周末進入南海後可能為台灣帶來水氣，導致天氣不穩定，全台漸轉有雨。預計下一波冷空氣將於26日（下周四）報到，伴隨鋒面通過，北台灣再度轉涼，27日（下周五）將下探14度。

氣象局預報，23日東北季風影響，東半部及大台北東側偶有局部雨，桃園雲量稍多，新竹以南大致多雲到晴；至於氣溫方面，各地晨間偏涼，台南以北及東北部低溫15至17度間，沿海空曠地區會更低，高屏及花東約18度間，白天北台灣高溫僅20度左右，花東約24、25度，中南部仍可達27度以上，日夜溫差較大。

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▲▼更強「14°C冷空氣」將報到！巴逢颱風跑5天　周末雨襲全台變天。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼更強「14°C冷空氣」將報到！巴逢颱風跑5天　周末雨襲全台變天。（圖／中央氣象局）

▲▼更強「14°C冷空氣」將報到！巴逢颱風跑5天　周末雨襲全台變天。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲巴逢颱風水氣北抬，周末雨襲全台。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局、NCDR）

▲▼更強「14°C冷空氣」將報到！巴逢颱風跑5天　周末雨襲全台變天。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲更強東北季風下周報到！低溫下探14度。

29號輕度颱風「巴逢」（PHANFONE），21日晚上8時位於鵝鑾鼻東南方約2260公里海面上，以時速28公里速度，向西北西轉西、朝呂宋島移動，預估未來將進入南海，短時間內對台灣天氣沒有影響，但周末會為台灣帶來水氣。

氣象局預估，24至26日（周二至四）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，各地多雲到晴，26日傍晚鋒面通過加上東北季風增強，這波冷空氣比上一波更強，也更朝施，27日北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東北部低溫下探14度，南部、花東也僅16度，另外受南方雲系逐漸北抬影響，雲量增多，北台灣有短暫雨，花東及南部也有局部短暫雨，中部也轉為陰天。

預估巴逢颱風的水氣28、29日（周六、日）順著中層氣流移向台灣，在冷暖空氣交互作用之下，大氣環境相當不穩定，氣象局表示，周末全台將轉為有短暫雨的天氣，整天濕濕涼涼，北部、東半部、南部地區及中部山區有短暫雨，中部平地也有局部短暫雨，至於會不會影響跨年天氣，「就要看巴逢颱風的臉色了！」隨著冷空氣減弱，低溫略有回升，但因降雨明顯，高溫變化不大。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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