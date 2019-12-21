29號颱風「巴逢」恐生成！關鍵路徑看周四　明起北東再轉濕涼探16度





▲位於關島南方的熱帶低壓，有機會成為第29號巴逢颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇」）

記者李宜秦／台北報導

繼續冷！中央氣象局表示，明後天東北季風增強，北部、東半部將有局部短暫降雨，到了明晚降溫、降雨更加明顯，北台灣低溫約為16度，到了下周二、三全台再恢復溫暖好天氣，西半部高溫將回升到30度。另外位於關島南方海面的熱帶擾動已在今日下午發展成熱帶性低氣壓，有機會成為今年第29號巴逢颱風。

氣象局預報員顏增璽表示，今日全台好天氣，白天水氣漸減，北部、宜花高溫約23到25度，其他地方約26到29度。明天開始東北季風增強，將帶來一波水氣，除北部、東北部會有局部短暫雨外，中部地區清晨也會有一波降雨。

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▲明晚北部低溫探16度。（圖／記者屠惠剛攝）

顏增璽表示，到了明晚降溫情形更明顯，北部地區低溫僅剩16度、中部17度、南部18到19度、東部18度，此波東北季風影響到下周一，到下周二、三減弱，僅剩早晚偏涼，整體水氣減少，溫度回升明顯，西半部高溫可達27到30度，是未來一周天氣最好的2天。

顏增璽指出，下周二、三空曠地區要注意輻射冷卻影響，低溫可能下探14到15度。到了下周四、五再受東北季風影響，北、東地區再轉濕涼，北台灣低溫約14到15度，中南部地區山區會有降雨，平地地區降雨機會也大增。

另外，位於關島南方海面的熱帶擾動，已在今日下午發展成熱帶性低氣壓。顏增璽表示，預期路徑將往西，下周四通過南海菲律賓，這段時間內有機會成為今年第29號颱風，整體狀況約再1、2天後會更明朗。





▲位於關島的熱帶性低氣壓，有機會成為第29號巴逢颱風。（圖／氣象局）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於關島南方低緯度洋面的熱帶性低氣壓98W，即將成為第29號巴逢颱風，下周四進入南海後，路徑變數較大，可能北轉大陸華南、西進越南，此外當南海有熱帶系統活躍時，水氣時常順著氣流飄向台灣，進而帶來降雨、影響天氣。