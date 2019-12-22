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巴逢颱風最快今生成模擬路徑曝　冬至變天有雨…周四又一波「冷空氣更強」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在雅浦島東南方海面，向西北西移動，時速23公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

冬至變天！中央氣象局預報員李孟軒表示，位於雅浦島東南方海面的熱帶性低氣壓，今天（22日）有機會增強為颱風，影響台灣程度還要再觀察。而如今各國模式最新模擬路徑也曝光，氣象專家吳德榮指出，歐洲模式的路徑距離台灣較遠，其外圍的水氣大約周六開始對台灣產生影響；美國模式的路徑距離台灣較近，其外圍的水氣大約周五即已開始，對台灣產生的影響較大，降雨亦較多。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今、周一東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中部地區今上午之前也有些局部降雨；低溫沒什麼變化，各地約16到18度，北部白天高溫下降約來到20、21度，中南部差別不會太大，仍有27到29度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周二、周三東北季風減弱，降雨比較少，僅東半部和北部山區有雨，而北部高溫也會回升到約25至27度；周四、周五另一波東北季風影響，北東有短暫雨，冷空氣強度比這波還要強，各地低溫約14到17度，其中中部以北約14到15度。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在雅浦島東南方海面，向西北西移動，時速23公里。李孟軒表示，今有機會成颱，若成颱預估是輕颱等級，以西北西方向前進。若成颱將是今年第29號颱風「巴逢」（ Phanfone，寮國提供，動物名）。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，預估熱帶系統周二、周三左右到菲律賓，這段時間之前對台灣沒什麼直接影響，之後進入南海有機會帶來一些水氣，影響程度還要再觀察；周四、周五相對接近台灣，但距離都還有1000公里以上，屆時還不一定有水氣上來；目前預報周六南方雲系北移，北部、東半部和中南部山區有雨，至於中南部平地還要等時間較接近時較好確定。

對於熱帶系統動向，吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式及美國（GFES）系集模式，皆模擬出其未來路徑通過菲律賓進入南海，模擬末期，歐洲模式的路徑距離台灣較遠，其外圍的水氣大約周六開始對台灣產生影響；美國模式的路徑距離台灣較近，其外圍的水氣大約周五即已開始，對台灣產生的影響較大，降雨亦較多。他強調，當然模式末期的模擬還會不斷調整，需要持續觀察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼李孟軒說，預估熱帶系統將通過菲律賓進入南海，目前預報周六水氣北上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新歐美系集模式皆模擬出其未來路徑通過菲律賓進入南海，模式模擬的末期有比較大的差異。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

▼各國模式最新模擬熱帶系統路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／氣象局）

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