開超跑自撞「800萬理賠飛了」！保險主管隔2天才報警　法院認證肇逃

▲保險公司主管開超跑自撞閘道，理賠申請失敗，損失800多萬。（示意圖，與本案無關／東森新聞）

記者徐愷昕／台北報導

台北1名何姓男子2018年3月開車自撞匝道，價值800多萬的超跑當場全毀，卻無法申請全損理賠。法院審理時保險公司指出，何男事發當下即離開現場，2天後才報案，屬於保險契約中不保事項的「肇事逃逸」，保險公司免賠，此證詞獲高院認同，法官判何男敗訴。全案仍可上訴。

據判決，何男2018年1月時投保車體損失險，3月他開車行經台北市水源快速道路時意外自撞路旁護欄，車體當場嚴重損毀，所幸他傷勢輕微。隨後他以為路過民眾已報警，便獨自走下橋請拖吊車前來協助，同時打電話給保險公司告知此事。

▲保險公司主管開超跑自撞閘道，理賠申請失敗，損失800多萬。（示意圖，與本案無關／東森新聞）

不料警方及拖車司機到場時皆找不到何男！司機在撥打電話後，得知他在橋下，便前去跟他拿鑰匙，把毀損的超跑拖走，但同時何男也逕自離開事故現場，未再返回。事發2日後，何男才到警局報案，他攜帶相關文件向國泰世紀產物保險公司申請824萬8千元的全損理賠金，但受理人員指出，因他事發當下未報案就離開現場，屬於保險契約內不保事項中的「肇事逃逸」，保險公司有權免賠。

法院審理時保險公司表示，一旦發生交通事故，駕駛應通知保險人及警察處理，不保事項是為避免理賠申請人有酒駕或毒駕情況。另外，何男自己就是汽車保險公司理賠主管，本應熟知車體險理賠流程，還擅自離開現場，令人起疑。

何男則回辯，當時路人已報案，因現場車流往來危險，他才會走下橋，並未馬上離開，絕無肇事逃逸之嫌；他主張自己行為不屬「被保險汽車於發生肇事後逃逸」，保險公司應該理賠。

法院審理時認為，事故現場有人行道，夜間也有照明設備，何男理當站在原地等警方到場，並向員警表明自己是肇事者，同時監看車輛安全，但他卻無正當理由離開現場，實在不妥，最終判他敗訴，保限公司免賠。全案仍可上訴。

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