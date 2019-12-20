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重病取消國外旅遊行程…旅平險也賠！網路投保「升級保障範圍」還提供線上保費速算

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲旅遊旺季，產險業者也擴大旅遊平安險的保障範圍。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾出國旅遊前，也逐漸習慣在網路投保旅遊平安險及不便險。產險業者為了因應聖誕佳節與農曆年假期的海外旅行潮，特別在網路投保平台擴大保障範圍，將旅遊綜合保險改版升級，增加「旅程取消保險」、「旅程阻礙保險」及「行李損失保險」，讓海外旅行保障更為完整。

南山產物表示，從客戶角度思考，為提供消費者更便利完善的旅遊保障，擴大升級網路投保的「旅行不便險」保障範圍。第一項是「旅程取消保險」，若在預定旅程開始前30日內，因被保險人、同行夥伴或被保險人的親屬遭受重大傷病，或於預定旅程的前7日內遇到公共交通業者罷工、當地傳染病、暴動或民眾騷擾而取消行程，對於「旅程取消」所損失的預繳旅費、住宿及交通費用，採「實支實付」理賠，提供最高6萬元理賠金。

第二項是，針對「旅程縮短」與「旅程更改」額外增加的交通、住宿費用，也分別提供了最高3萬元的理賠金。若旅行期間行李因竊盜、強盜、搶奪，或因旅館、公共交通工具業者處理失當而遭受毀損，這次保險升級增加的「行李損失保險」針對小型電腦提供定額1萬元、行李箱損壞定額2000元，總金額最高賠付3萬元。南山產物表示，升級版網路投保「旅遊綜合險」保障更完整，讓保戶在海外旅程無煩惱。

此外，南山產物網路投保中心「南山e保站」還提供線上保費速算，民眾在填資料之前，就可先得知保費金額，加快投保流程。以日本東京5日遊為例，若保額設定500萬元，保費僅589元，平均每日不到118元，即每日只要省下一杯咖啡的錢，就可擁有海外旅遊的多重保障。

 
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