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運輸政策白皮書出爐！交部頻拋交通政策⋯林佳龍強調「與選舉無關」

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為因應全球化變革，交通部運輸研究所以「人本交通」思維出發，出版《交通就是感動－2020運輸政策白皮書》，制定八大目標。交通部長林佳龍表示，交通部近期完成三本白皮書，包括交通科技產業政策白皮書、觀光政策白皮書、運輸政策白皮書，都是為下一個10年奠定基礎，強調「與選舉無關」。

交通部發表《Koinonia:交通就是感動—2020運輸政策白皮書》，內容包含陸運、海運、空運、運輸安全、智慧運輸、綠運輸、運輸部門因應氣候變遷調適與防災7大分冊。

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▲▼交通部出版《交通就是感動－2020運輸政策白皮書》。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部出版《交通就是感動－2020運輸政策白皮書》。（圖／記者李宜秦攝）

縱整7分冊精要，再彙整成1冊，該冊分成國際、城際、都市、離島、偏鄉、安全、智慧、綠、調適、防災8大單元論述，共提出27項政策，並擬訂出落實政策的107項策略。

林佳龍表示，全球化、科技化時代來臨，智慧運輸更顯重要，在新的時代中，交通已不再只是傳統工程監理，而是以人為本的創新服務，專冊中彙整7冊精華，讓一般大眾都能理解，他強調「交通無所不在，生活因為交通連結而美好」，並因為交流、溝通、互動，而形成令人感動的美好生活。

▲▼交通部出版《交通就是感動－2020運輸政策白皮書》。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部出版《交通就是感動－2020運輸政策白皮書》。（圖／記者李宜秦攝）

不過由於近期交通部拋出多項交通建設與政策，外界質疑與總統大選有關，林佳龍強調，這些都是已進行1年以上的工程建設，政策白皮書也是為了下一個10年奠定基礎，包括交通科技產業政策白皮書、觀光政策白皮書、運輸政策白皮書等，僅是收斂各項政策議題，而選舉2年就會遇到一次，並不在政策制定考慮範圍內。

《Koinonia:交通就是感動—2020運輸政策白皮書》制定8大目標，包括強固運輸安全體系、健全調適防災作為、強化運輸系統效能、促進運輸產業發展、落實人本交通理念、支援觀光旅遊開展、推動智慧運輸應用、順應國際綠色潮流，以帶領民眾了解交通運輸新的未來。

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