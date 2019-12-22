我當選就是花蓮當選　傅崐萁：花蓮人大團結下架民進黨

▲花蓮立委候選人傅崐萁分別在鳳林、壽豐、新城、花蓮及吉安五個鄉鎮市成立競選總部後援會，號召花蓮鄉親大團結，票投最強候選人。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

二號總統候選人韓國瑜、六號立委候選人傅崐萁，21日分別在鳳林、壽豐、新城、花蓮及吉安五個鄉鎮市成立競選總部後援會，號召花蓮鄉親大團結，集中選票投最強的候選人韓國瑜、傅崐萁，共同下架民進黨。

各鄉鎮市人山人海的支持者到場力挺，甚至有十名女性身穿國旗裝女祺袍到埸支持，十分亮眼，有的情緒高亢，大聲吶喊「韓國瑜當選！」、 「傅崐萁當選！」，熱鬧沸騰。

傅崐萁在新城鄕及花蓮市會埸上，誠摯感謝鄉親19年來培養，跟著花蓮鄉親攜手同心北上抗爭，終於讓安全回家的路動工，雖然明年初即將通車，但這才剛剛開始並非結束，我們還有很多艱鉅任務需要面對與挑戰。

擔任韓國瑜花蓮縣鳳林鎮競選總部主委鳳林鎮長蕭文龍上台致詞，他擔任縣議員看到傅縣長關心教育及公共造產，投入營養午餐及開闢綠色財源，造福地方，我們要支持最強候選人傅崐萁，繼續為鄉親做實事。

縣長徐榛蔚說，傅崐萁全年無休，沒日沒夜，十九年來為這塊土地和花蓮鄉親奉獻，鄉親非常清楚崐萁的為人，儘管遭受網路無情抹黑和攻擊，崐萁受到鄉親栽培和支持下，更義無反顧為鄉親付出認真打拼。

沒有人比傅崐萁更了解地方的建設需要、熟悉縣政的建設，同時縣府更需要在中央有一位强而有力的立委，可以讓縣政府沒有後顅之心，共同為花蓮鄉親爭取更多的建設經費，只能懇託大家支持傅崐萁。

▲花蓮縣長徐榛蔚說，沒有人比傅崐萁更了解地方的建設需要、熟悉縣政的建設。

傅崐萁在吉安鄉會埸問台前鄉親，這幾年民進黨執政，做得好不好？鄉親異口同聲回答：「做不好！」傅又問：我們有沒有欠民進黨？鄉親大聲回答：「沒有！」傅又問，只有一條路，夠不夠？鄉親都説：「不夠！」

傅崐萁説，「沒有你們的堅持，那裡有安全回家的路！我們要打通國道幾號？」鄉親答稱6號。傅又問，零到幾歲國家養？鄉親回答6歲。所以大家投幾號？鄕親答說6號。

「崐萁的當選就是花蓮人的當選」，傅崐萁説，「我們珍愛家庭，關心青年出路，全力奮戰到底，團結一心，如果一分散就會掉眼淚，所以大家要團結。張善政日前來到花蓮告訴鄉親，共同支持最強的候選人，一起下架民進黨，接著拉傅崐萁的手高喊凍蒜！」

傳崐萁說，「因為有你們的支持，東洋廣場、東大門夜市、青年住宅等建設都做起來，我們團結起來，爭取打通中橫國道6號、爭取環島高速公路網、0-6歲國家養，讓青年人安心成家養兒育女，致力改善東西部城鄉差距及台灣後山交通困境，為花蓮人嚮往更美好的生活信念而戰。」

►我該答應女友嗎？