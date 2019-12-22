韓國瑜無懼年輕人尖銳提問　內部調查青年支持度上升3成

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數20天，國民黨總統候選人韓國瑜國積極搶攻年輕票，競選辦公室發言人鄭照新透露，因為韓國瑜來者不拒，對於青年的疑惑和尖銳問題「有問有答」，內部調查顯示，青年支持度已上升超過三成。

韓國瑜因為陷入落跑市長的爭議，在青年支持度方面，一直較民進黨總統候選人蔡英文來得薄弱。為衝高年輕人對韓的好感，近日藍營競選團隊積極舉辦座談會，和年輕人深入交流，根據韓國瑜競選辦公室內部調查顯示，青年族群的支持度已穩健提升。

鄭照新表示，近期競選團隊密切觀察所有造勢場合的支持者結構，發現青年族群的參與程度有顯著成長，過去以中高年齡居多，近期有很多年輕面孔出來，在網路上更是出現很多支持韓國瑜的意見領袖，包括「寒國人」、「歷史哥」等，挺韓的青年族群越來越多。

鄭照新指出，韓國瑜積極出席青年座談活動，無論主辦團體是否友善，韓國瑜皆來者不拒，以正面回應青年朋友的問題，韓國瑜也不迴避尖銳問題，明快回應，對於青年的疑惑有問有答，讓許多青年發現，韓國瑜形象是被扭曲的。

因此，鄭照新指出，在對稱資訊下，有效扭轉網軍抹黑效應，青年支持度其實是漸入佳境的，數據方面來講，也有顯著的提升，而且提升不是只有1、2個百分點，而是整個成數的提升，今年8月調查的青年支持度僅一成多，目前至少提升近三成。