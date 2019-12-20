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送台商回來投票！民航局提3班選舉加班機　陸方「已讀不回」

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▲▼林佳龍與媒體前往桃園機場參觀新塔台工程。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民航局向大陸提出3班選舉加班機申請。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

明年總統大選在春節前，不少台商呼籲增開加班機，以利返鄉投票。交通部民航局11月下旬起陸續將國籍航空公司需求提供陸方，目前已提出第一波專案加班機3班，包括浦東2班、深圳1班，陸方則尚未確認答覆。另外捲入「停飛烏龍」的遠東航空，截至今日已受理16萬5000餘張退票，推估退票金額約2億元。

民航局表示，自11月下旬即已將國籍航空公司需求提供陸方，其後也數次致函促請其確認具體安排對外公布實施。兩岸春節加班機之航班數量龐大，且涉及航空公司運能調度安排，考量後續作業時程，民航局積極努力與陸方就相關事宜進行溝通，希望春節加班機可依慣例儘速執行。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲許多台商急著趕在選舉前返鄉。（圖／記者陳凱力攝）

民航局表示，由於近來陸客大減，加上季節因素，目前回台班機仍有許多機位，民航局經過調查，發現並無台商訂不到機位狀況，但考量尖峰時段可能有額外需求，民航局將以辦理專案加班機方式因應。

由於專案加班機係我方內部事務，其性質與兩岸春節加班機截然不同，為避免因操作不符市場常態的優惠票價，而引發爭議甚或觸犯相關法令之風險，民航局已訂定專案加班機處理作業原則，並已告知陸方必須與春節加班機區隔安排。惟我方也考量專案加班機係屬須經雙方同意之航空事務，所以已同意陸籍航空公司亦可對等參與。

目前國籍航空公司已提出第一波專案加班機3班(浦東2班、深圳1班)申請，相關規劃並已提供陸方，希望陸方可以儘速確認，以利航空公司後續作業。民航局再次呼籲，陸方就春節加班機儘速確認具體安排，並針對我方所提之專案加班機規劃予以回復。

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