網路愛情詐騙「別讓行員看LINE對話」　南警拆穿保住聽障女60萬積蓄

▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局警方，20日中午12時接獲銀行報案，指一名失業年約40多歲聽障女子疑似遭詐騙，警方到場後，以筆談詢問女子匯款給何人? 女子寫「老公」，但女子身分證根本登記沒配偶，員警連忙奮筆疾書不斷寫字解釋這是詐騙！別匯款！聽障女大吃一驚，打消匯款念頭，也感謝警方幫她保住60萬的身家積蓄。

警3週前，詐騙集團佯裝是香港的帥氣男子，於臉書上主動將40多歲的聽障女子加為好友，隨後不斷以柔情攻勢，噓寒問暖，稱女子為「老婆」。20日中午12時，「假老公」看時機成熟，女子已動心信任，開口跟女子借60萬元做投資，且為能成功詐騙得手，將詐術升級，特別向女子叮囑：「絕不能讓行員看到我們的LINE對話」、「匯款的理由說是還款，不能說投資不然要多收手續費」…，但儘管「假老公」用盡心機，行員還是查覺女子有異，通知警方前往協助阻詐。

金華所員警簡全偉、黃郁堯獲報後趕至現場，發現女子所說的「老公」只是網友，從未謀面，兩人趕緊比手畫腳、奮筆疾書地寫字說明：「這是詐騙手法，絕對不能匯款」，女子才發現自己差點上當，女子向警方表示，她因自身的聽力障礙、言語障礙，找工作已經很不容易，目前失業中，這60萬的積蓄萬一被騙走，她無法想像自己要如何面對，非常感謝警方和行員的大力協助。

警員簡全偉事後表示，現在筆錄都以電腦繕打，他已很久沒有一口氣手寫那麼多字，雖然手很累很痠，但能成功阻詐，他覺得很值得。以60萬相對他寫的100多個字來說，可說字字千金。從警未滿1年的黃郁堯也表示，60萬可說是他將近一年的薪水，所以無論如何，他都要阻殺詐騙集團的伎倆，保住聽障女子的血汗錢。

市警六分局陳建民呼籲，民眾網路交友要小心，不管網友用任何理由，要求匯款指定帳戶時，千萬別上當，應詳加查證，並撥打165或110儘速與警方聯繫，以免遭詐騙。

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