　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

網路愛情詐騙「別讓行員看LINE對話」　南警拆穿保住聽障女60萬積蓄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局警方，20日中午12時接獲銀行報案，指一名失業年約40多歲聽障女子疑似遭詐騙，警方到場後，以筆談詢問女子匯款給何人? 女子寫「老公」，但女子身分證根本登記沒配偶，員警連忙奮筆疾書不斷寫字解釋這是詐騙！別匯款！聽障女大吃一驚，打消匯款念頭，也感謝警方幫她保住60萬的身家積蓄。

▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警3週前，詐騙集團佯裝是香港的帥氣男子，於臉書上主動將40多歲的聽障女子加為好友，隨後不斷以柔情攻勢，噓寒問暖，稱女子為「老婆」。20日中午12時，「假老公」看時機成熟，女子已動心信任，開口跟女子借60萬元做投資，且為能成功詐騙得手，將詐術升級，特別向女子叮囑：「絕不能讓行員看到我們的LINE對話」、「匯款的理由說是還款，不能說投資不然要多收手續費」…，但儘管「假老公」用盡心機，行員還是查覺女子有異，通知警方前往協助阻詐。

▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金華所員警簡全偉、黃郁堯獲報後趕至現場，發現女子所說的「老公」只是網友，從未謀面，兩人趕緊比手畫腳、奮筆疾書地寫字說明：「這是詐騙手法，絕對不能匯款」，女子才發現自己差點上當，女子向警方表示，她因自身的聽力障礙、言語障礙，找工作已經很不容易，目前失業中，這60萬的積蓄萬一被騙走，她無法想像自己要如何面對，非常感謝警方和行員的大力協助。

▲1名聽障女子遭網路愛情詐騙，幸好金華所員警簡全偉、黃郁堯（左）據報全力阻詐，保住60萬積蓄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員簡全偉事後表示，現在筆錄都以電腦繕打，他已很久沒有一口氣手寫那麼多字，雖然手很累很痠，但能成功阻詐，他覺得很值得。以60萬相對他寫的100多個字來說，可說字字千金。從警未滿1年的黃郁堯也表示，60萬可說是他將近一年的薪水，所以無論如何，他都要阻殺詐騙集團的伎倆，保住聽障女子的血汗錢。

市警六分局陳建民呼籲，民眾網路交友要小心，不管網友用任何理由，要求匯款指定帳戶時，千萬別上當，應詳加查證，並撥打165或110儘速與警方聯繫，以免遭詐騙。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
罷韓大遊行空拍曝光！人潮擠滿街道　超巨型旗幟「光復高雄，保衛
快訊／挺韓遊行走2小時抵達終點！韓國瑜獻唱「隱形的翅膀」
快訊／罷韓人數爆滿！遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉
韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5聲明驚見「藏頭」
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林烏魚子評鑑開獎　行銷推廣烏魚子現場免費試吃 

對抗空污再出擊　中部7縣市明年成立空污治理專案辦公室

斗六公園雲林耶誕城　民眾歡度閃亮聖誕夜

網路愛情詐騙「別讓行員看LINE對話」　南警拆穿保住聽障女60萬積蓄

永靖封街千人齊聚「謝平安搓湯圓」　頂新董座魏應交祈願來年平安

北港媽祖盃排球錦標賽開幕　355隊伍爭霸

1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

「用電話也能救人」　雲林縣消防暨義消楷模人員表揚

「2020豬事通‧鼠來興」　119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

防制美食外送交通事故　南警宣導與執法雙管齊下

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

雲林烏魚子評鑑開獎　行銷推廣烏魚子現場免費試吃 

對抗空污再出擊　中部7縣市明年成立空污治理專案辦公室

斗六公園雲林耶誕城　民眾歡度閃亮聖誕夜

網路愛情詐騙「別讓行員看LINE對話」　南警拆穿保住聽障女60萬積蓄

永靖封街千人齊聚「謝平安搓湯圓」　頂新董座魏應交祈願來年平安

北港媽祖盃排球錦標賽開幕　355隊伍爭霸

1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

「用電話也能救人」　雲林縣消防暨義消楷模人員表揚

「2020豬事通‧鼠來興」　119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

防制美食外送交通事故　南警宣導與執法雙管齊下

三重戰役PK！李翁月娥「設小綠人」端政績、李旻蔚「白沙屯媽祖」感應加持

「在不瘋狂」大老闆首出聲！　痛心古拉「話說太重」：將心比心，為何用影片中傷我

王宇婕替「滿身跳蚤」流浪狗洗澡　PO文幫找家…結局超感人

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

路上遇到碰瓷貓！　撞單車「手手抽搐」翻肚眼神死：封口費呢

嚴重恐呼吸衰竭！有吃這7類藥　冬日補身最好別碰「麻油雞」

旁邊就是化工廠！千葉物流中心倉庫起火　燃燒逾2小時…黑煙漫成田機場

30萬挺韓人龍...2小時抵終點！韓國瑜高唱《隱形的翅膀》　國旗海覆蓋微笑公園

一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹　舉牌狂嗆：滾草包

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

為殺警案自清　蕭景田真心告白

中捷綠線東移　縣府：困難重重

台南市工策會驚傳要20員工辭職

2身障人士搞錯站牌等嘸公車　警載到火車站

中市明年公告地價平均降2成　逾9成受惠

陳致曉批民進黨讓台灣成為血汗之島

台南教育局年終成果發表會展成果

黃偉哲推薦東山咖啡佐胡麻甜點

「阿娘威！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜賺百萬

長中校園開放日慶聖誕

育德工家、南紡員工在職進修班成果展登場

港區浮現陣陣油花　海巡積極處置

119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

更多熱門

相關新聞

防制美食外送交通事故宣導執法雙管下

防制美食外送交通事故宣導執法雙管下

隨著科技的發達，市民的生活也愈趨便利，現在只要在家利用手機簡單的操作，便能享受餐點外送到府的服務，也帶動許多民眾投入外送的工作，但外送員也因為時間限制及案件計酬等工作特性，常有在道路上搶快行為，外送員發生交通事故的比例也逐漸上升。

男子墜樓傷重不治　台南警PO特徵求指認：讓他回家

男子墜樓傷重不治　台南警PO特徵求指認：讓他回家

台南耶誕跨年活動交通及停車資訊報你知

台南耶誕跨年活動交通及停車資訊報你知

IG發文前進行AI審查

IG發文前進行AI審查

南警16名員警救命有功受獎

南警16名員警救命有功受獎

關鍵字：

網路愛情詐騙南警拆穿聽障女積蓄

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面