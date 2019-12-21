長榮中學發不出薪水　教團推測：校方花2億蓋大樓、財務規劃不彰

▲台南市私立長榮中學驚傳資金見底，無法發12月及2020年1月薪資。（圖／記者林悅攝）

記者崔至雲／台北報導

台南長榮中學傳出資金見底，無力發放教職員薪資，教育部國教署日前組成專案小組南下了解狀況。國教署指出，目前校方將與銀行接洽借款事宜，希望能爭取資金挹注。但私校工會理事長認為，校方日前耗資2億興蓋大樓、財務規劃不彰，才是主要問題。

國教署說明，19日已組成專案小組（含業務主管、人事、主計及視導視察）赴長榮中學瞭解發不出薪資情事，針對該校「如何籌措經費」及「請學校加速與教師協議學術研究加給進度」等二項議題進行瞭解，提供諮詢。

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有關籌措經費部分，國教署指出，目前校方將持續與銀行接洽借款事宜，該校也表示，基督教長老總會預計12月25日至校，將努力向總會爭取資金挹注。

▲長榮中學8月發生財務問題而減薪，引起教師會抗議，前校長因而請辭。（圖／記者林悅攝）

有關學校與教師協議學術研究加給進度部分，國教署也已與該校戴校長聯繫，校長表示20日學校與台南市教育產業工會初步就後續協議程序及方式進行研商，尚無具體協議結果，雙方將於12月26日上午8時正式展開協議，希望有進一步的研商。

但私校工會理事長尤榮輝則向《ETtoday新聞雲》表示，長榮中學這次會有這種問題，其實主因還是與歷任校長財務規劃有問題有關，該校近期為了興建大樓，從原本8000萬元的預算，一直追加到超過2億元的經費，龐大的資金，造成財務吃緊，從今年8月開始就無法發放全薪給老師，甚至扣減研究經費。

尤榮輝也說，長榮中學的財務狀況有問題，其實從前任校長王昭卿就已開始，當時取消教職員三節獎金，還把學校的百年老樹拿去賣，用盡一切方法彌補財務缺口，但年底還是遇到這種狀況。

尤榮輝說，目前長榮中學甚至教育部都以少子化為由來解釋該校的財務狀況，但他認為，長榮中學周遭的中學也都辦學成功，可見少子化不是唯一原因，人事問題才是主要因素，教育部應查明。

