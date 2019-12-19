澳洲均溫飆「41.9度」！野火燒毀800屋　新州再宣布：進入7天緊急狀態

▲澳洲新南威爾斯州野火蔓延，消防員前往救火。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合報導



澳洲在18日高溫再破紀錄，平均最高溫來到攝氏41.9度，比前一天（17日）的40.9度還要高，恐讓森林野火的延燒狀況更加嚴重。對此，新南威爾士州（New South Wales）19日更宣布，進入為期7天的緊急狀態。據了解，新洲已發生超過100場的野火，燒掉約290萬公頃的灌木叢。

綜合外媒報導，人口最多的新南威爾士州野火持續，州長雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）還說，「未來幾天最大的擔憂是不可預測性，極端的風況與極端的高溫。」在雷吉克莉安宣布進入緊急狀態之際，澳洲氣象局測得本次最高溫。

澳洲17日測得的40.9度高溫，已打破2013年所測得的40.3度的紀錄，如今再測得更高溫，雷吉克莉安在記者會上表示，由於災難性的天氣狀況，這已是一個多月下來第2次發布進入緊急狀態。據了解，新南威爾士州截至目前已發生超過100場野火，已燒掉近290萬公頃的灌木叢。

報導也指出，截至19日傍晚，消防局證實，雪梨南部已因野火燒毀了20棟房屋，全州統計下來，因火燒毀的房屋總數達到800多個。新南威爾士州發生了超過100場大火，到目前為止，已經燒掉了約290萬公頃的灌木叢。

數週以來，澳洲官方極力撲滅東岸區的野火，已造成6人死亡，新南威爾士州首府雪梨18日也被濃煙與灰燼覆蓋，嚴重影響能見度，包括雪梨歌劇院與港灣大橋等著名地標。