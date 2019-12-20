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批選舉變口水戰　教團提10題問候選人…籲調降大學生師比至OECD水準

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲教團呼籲，逐年調降大學生師比至 OECD 國家水準。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

全國私校工會今（20日）召開記者會，提出十大高教問題請教總統候選人，並呼籲各政黨總統候選人提出高教發展願景與藍圖，並在下一次政見發表會有所回應，而不是讓選舉淪為口水戰。

私校工會根據執政黨公告的「唯績百科」，過去三年蔡政府與高教有關的政績有，「增加大學校內外宿舍」、「減輕學貸壓力」、「大學助理納勞健保」、「玉山留才計畫」、「提高失業勞工子女就學補助金」，其中只有「玉山留才計畫」與高教發展直接相關，而在教育新南向上又爆出諸多弊端，可以說，蔡政府過去三年的高教政績幾乎乏善可陳。

請繼續往下閱讀...

私校工會理事長尤榮輝也說，少子化導致高教資源匱乏、衝擊高教品質，對佔比七成的私立大專衝擊尤大，未來必然有大量私校退場，產生大量失業潮。此外，政府對高教投資僅佔國民所得1.51%，低於OECD國家平均值 1.55%，加上大學數量過多，稀釋教育資源導致各大學普遍廉價辦學，許多私立大學教育品質嚴重低落。高教問題十分迫切且嚴重，但各政黨對當前高教問題卻視而不見，對於未來也缺乏想像與規劃。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲私校工會呼籲召開高教發展國是會議。（圖／記者崔至雲攝）

尤榮輝說，高等教育是決定國力的重要課題，負責任的政黨應重視高教，勇敢面對高教問題並進行改革，未來高教將面臨更嚴峻的挑戰，因此教團提出十大高教問題請教三黨總統候選人，希望各政黨總統候選人能向全民提出解決之道：

一、如何因應少子化後，教育經費短缺、教育品質惡化的問題？
二、如何消弭高社經家庭子女就讀學費低、資源多的公校，而低社經家庭子女就讀學 費高、資源少的私校等不公平現象？
三、如何提升我國大學國際競爭力，吸引外籍學生來台就學？如何落實教育新南向人 才培育計劃並避免境外生被剝削、淪為引入非法勞工的管道？
四、高教業務分散於教育部高教司、技職司及科技部，如何解決事權不一、多頭馬車 的問題？
五、如何落實公、私立大學校園民主與資訊公開透明？
六、如何加強私校監理，避免家族或少數人掌控私校，維持私校之公共性及公益性？
七、政府以國家經費大量補助公立大學，並對私校發展重重限制，造成公私立大學不 公平競爭現象，未來政府如何協助提升私立大學競爭力，讓私校能永續發展？
八、2028 年預估大學數量將減至 100 所，有 60 所私校，超過一萬名大學教師、六千 名職員失業。如何因應未來大量私校教職員失業的問題？退場私校校產如何處 理？
九、2023 年我國 40 歲以下的大學教師人數只剩下 10.9%，如何解決高教師資高齡化問 題？
十、2008 至 2016 年，大一技職學生人數從 15 萬降至 11 萬，流失 22%，造成產業基礎 人力短缺，政府未來如何彌補技職人力不足問題？

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團20日召開記者會提出十大高教問題請教總統候選人。（圖／記者崔至雲攝）

同時教團也提出十大訴求，期待2020年上任的總統能努力達成：

一、儘速召開高教發展國是會議。
二、完成私立學校法、大學法，以及私校轉型退場條例等「高教三法」之修法或立 法。
三、逐年寬列高教經費，每年調升 0.4%，九年內達到 OECD 國家平均值。
四、逐年調降大學生師比至 OECD 國家水準。
五、國立大學法人化。
六、國立大學校務基金運作公開透明並建立公、私立大學獨立的財務稽核制度。
七、公私立大學學費齊一或建立常態性學費調整機制。
八、廢除以懲罰教師為主要目的之評鑑制度，代之以教師專業支持系統。
九、儘速落實公保與勞保年資銜接。
十、私校職員納入勞基法保障。
 

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