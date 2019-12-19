Facebook 跨足影像遊戲！斥資23.5億收購雲端遊戲公司PlayGiga

▲Facebook 創辦人 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

市場傳出，Facebook想要收購位於西班牙雲端遊戲公司PlayGiga。據西班牙媒體《Cinco Dias》上週報導，此筆收購的交易價格約為7000萬歐元（約23.5億新台幣），Facebook發言人周三證實這筆交易。

據《CNBC》報導，Facebook發言人表示，很高興PlayGiga能加入Facebook遊戲團隊，但對此收購價格則沒有多做回應。

若此收購案完成，這將是Facebook在西班牙進行的第一筆交易，也是臉書首度跨足影像遊戲領域。事實上，Google、亞馬遜等科技巨頭都已經在這個領域展開競爭。

PlayGiga成立於2013年，主要提供雲端遊戲服務，它們曾開發串流媒體遊戲的平台，可在PC、Mac或電視上進行串流媒體遊戲，無需另外購買遊戲或遊戲機，也無需下載、安裝或更新，以成為影像遊戲界的Netflix為目標。同時也有不少大咖合作夥伴，包括華納、迪士尼、Capcom、SEGA和Square Enix。

近年來，Facebook對遊戲市場保持高度興趣，同時擴大在線廣告以外的市場。像是2014年以20億美元的價格收購了VR耳機製造商Oculus，並於今年5月開始銷售Oculus Quest和Oculus Rift S的VR耳機。

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