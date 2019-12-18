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臉書承認了！關閉位置追蹤仍有其他方法取得用戶位置資訊

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臉書審核發文內容其實有一套規範。（圖／路透社）

▲即便用戶關閉了位置追蹤服務，臉書仍能從其他方面獲取用戶的位置資訊。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

有許多用戶反映，明明已關閉了臉書的位置資訊授權，卻仍舊能收到區域定位廣告。美國國會參議員日前為此致信臉書，要求該公司給予用戶更多關於位置資訊的控制權，不過臉書回信表示，即便用戶關閉了位置追蹤服務，臉書仍能從其他方面獲取用戶的位置資訊。

CNBC報導，美國兩名參議員豪利（Josh Hawley）及庫恩斯（Chris Coons）日前向臉書致信，要求該公司「尊重」用戶想將自身位置資訊保密的決定。臉書周二（17日）則以信件回覆解釋道，即便用戶選擇拒絕透過智慧型手機的作業系統進行位置追蹤，該公司仍能預估用戶的位置以投放廣告。

臉書表示，在用戶關閉位置追蹤後，該公司並不會進行任何干預或調整，亦不會透過智慧型手機的位置追蹤功能獲取用戶的位置資訊，但要取得用戶的位置不僅有上述方法。臉書表示，該公司能透過用戶發表於社群平台的內容（如貼文、打卡點、照片標記）及IP位置等資料確認用戶的即時地理位置

儘管這些方法不如用戶在臉書啟動位置追蹤功能時所收集的資料那麼精確，但仍能滿足廣告投放的需求。此外，臉書也強調，這些資訊不僅用於廣告投放的單一目的，也能用於維護平台及用戶安全，如臉書發現用戶在不尋常位置造訪帳戶時能即時向用戶發送警報，也可遏止假新聞的傳遞。

臉書承認道：「事實上，臉書上所有廣告都是根據位置進行定位的，最常見的廣告是針對特定城市或範圍較大的地區。」除了位置之外，Facebook 還可以用戶的年齡、學歷、愛好、性別、政治態度等多方面標準進行廣告投放，可大幅提升廣告的精準度。

不過兩位參議員對臉書的回應並不滿意。豪利在推特指出，這表明臉書已「承認了關閉『位置服務』後，他們會繼續追蹤你的位置來賺錢（透過向你發送廣告）。用戶沒有選擇，也無法控制自己的個人訊息。這就是科技巨頭，這就是國會需要採取行動的原因。」

庫恩斯也在聲明中寫道：「感謝臉書告知用戶他們有的選擇。但考慮到臉書獲取用戶資訊的方式，我擔心這些努力完全不夠，甚至會產生誤導。」臉書稱用戶可控制個人的隱私，「但實際上，用戶甚至無法阻止臉書收集他們的位置資訊並從中獲利。美國人應該知道科技公司如何使用他們的資料，我將繼續努力尋找解決方案，以保護美國人的敏感信息。」

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