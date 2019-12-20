▲ 新北首創熱血高校鐵三角接力賽，侯友宜為學子加油共譜青春回憶。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北首創在新北大都會公園區域舉辦高校鐵三角接力賽，象徵2019新北市高中職成年禮，20日上午於新北市二重疏洪道微風運河段熱鬧登場，跑步、單車、踩踏船同步出發，透過三項運動接力聯賽，累積晶片時間為總成績排名。市長侯友宜特別出席為學生加油打氣，來自38校共1600位孩子，每隊幾乎全班出動，合力挑戰三項運動。

侯友宜表示，整個新北市就是一座運動城市，我們有16座國民運動中心、陸續新增的新北運動聚點、運動天幕，還有延伸河濱步道，都是運動的好場所，希望可以用運動串連每個人的生活，整個二重疏洪道規劃，包括大都會公園與微風運河，腹地廣大約53公頃，擁有相當多的運動設施。

▲ 新北市高中職成年禮，高校鐵三角接力聯賽「跑步接力」。

包含長約24公里的環狀自行車道，戶外籃球場、棒球場等，微風運河更能進行許多水域活動，適合全家踏青運動。今天特別利用微風運河段，結合水上及陸上運動辦理高校鐵三角接力聯賽，展現團隊精神，也象徵高中成年禮，大家一起透過運動留下熱血的青春回憶。

體育處表示，新北推廣校園運動，每年3月為運動樂活月，舉辦各級學校12項班際運動聯賽，今年首創以高中職成年禮為主題，規劃高校生專屬鐵三角接力聯賽，共有跑步、單車、踩踏船三種項目，完賽重點在於團隊合作，不一樣專長運動的學生為同一個目標努力，在美好的高校生活中創造難忘的回憶。

▲ 新北市高中職成年禮，高校鐵三角接力聯賽「單車接力」。

體育處說，本次共有38校報名參加，約1600位學生共襄盛舉，透過此次鐵三角接力聯賽的體驗，讓學生學習到團隊競賽的精神，也可以成為學生增加對於鐵人三項運動的認識，引起對運動的興趣，促使培養運動習慣。

今天賽事活動在微風運河舉辦，這裡有國際比賽級水道、周邊自行車道及河濱慢跑路線等，豐富多元的運動場地猶如巨大的戶外健身房，可舉辦國際級鐵人三項競賽、划船比賽與輕艇靜水競速。水域運動部分，除提供選手比賽與學生上課使用外，部分靜止水域也開放一般民眾玩風帆、風浪板、獨木舟等水上運動，歡迎大家多加利用，一起來運動。

「時間對我們來說完全沒用！」